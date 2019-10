SPARATORIA IN QUESTURA Morti 2 agenti | così è vivere in pienezza fino all' ultimo

SPARATORIA davanti alla questura di Trieste - uccisi due poliziotti : Ad aprire il fuoco sarebbero stati due fratelli, uno dei quali era stato accusato di rapina: sono stati fermati entrambi

SPARATORIA Trieste - l'audio di una poliziotta in Questura : “Siamo in ostaggio, hanno preso la pistola ai colleghi e sento degli spari”. A parlare, in un audio, è una poliziotta che si trova all’interno della Questura di Trieste quando viene aperto il fuoco su alcuni agenti nella Sparatoria in cui perdono la vita due agenti e tre rimangono feriti (LE FOTO). La poliziotta racconta i momenti di agitazione all’interno dell’edificio: “Siamo in ostaggio dentro la Questura di Trieste perché sono stati ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i due agenti di polizia morti nella SPARATORIA nella questura di Trieste : L’agente Pierluigi Rotta, napoletano di 34 anni. L’agente scelto Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all’interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l’Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli ...

SPARATORIA nella Questura di Trieste<br>Morti due poliziotti : Aggiornamento ore 20:15 - La Polizia di Stato ha comunicato che il Capo della Polizia Gabrielli e la Ministra dell?Interno Lamorgese stanno andando a Trieste.#CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle famiglie di Pierluigi e Matteo ed esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Questura di Via Tor Bandena e ai triestini tutti pic.twitter.com/9ISjE3RPnn— ...

SPARATORIA in questura a Trieste. Uccisi due agenti : Due agenti della Polizia di Stato Uccisi, un terzo ferito ma non in pericolo di vita: è il drammatico bilancio di un pomeriggio di terrore e morte all'interno della questura di Trieste, dove un uomo fermato per il furto di uno scooter è riuscito a disarmare un poliziotto e a far fuoco prima di essere a sua volta ferito e arrestato. Le vittime sono Pierluigi Rotta, agente scelto, 34 anni, originario di Napoli, e Matteo De Menego, agente ...

