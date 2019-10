Spal-Parma | le dichiarazioni dei protagonisti | la dedica di Missiroli | Semplici salva la

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Spal-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ferraresi proviene da Serie A News ...

Il solito Petagna trascina la Spal - la squadra di Semplici vince lo scontro salvezza : Parma non all’altezza [FOTO] : E’ andato in archivio il primo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spal e Parma in un match fondamentale valido per la salvezza. Croce e delizia Strefezza che prima è protagonista di una partita molto importante, quasi immarcabile il calciatore di Semplici che è l’uomo più pericoloso e serve anche l’assist per il vantaggio di Petagna con un tiro-cross, nel secondo tempo è invece ...

Spal-Parma 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Strefezza croce e delizia [FOTO] : Spal-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Spal e Parma in un vero e proprio scontro per la salvezza, inizio di stagione altalenante per le due squadre. Partita dai due volti per Strefezza, il calciatore di Semplici è stato il migliore in campo (suo il tiro-cross per la rete di Petagna) ma è stato anche ingenuo con l’espulsione per ...

Serie A - settima giornata : Spal-Parma 1-0 : 16.56 La Spal si stacca dai bassifondi della classifica battendo 1-0 il Parma,che si ferma dopo due vittorie consecutive. Al 'Mazza' pessimo 1° tempo dei ducali, mai incisivi. Giocano solo i padroni di casa, in gol al 31' con Petagna che devia porta un tiro 'sbagliato' di Strefezza. Sfiorano il raddoppio Floccari e soprattutto Missiroli (gran parata di Sepe). Ripresa. Il n.1 ospite si oppone a Floccari e si ripete su Strefezza,che al 70' ...

Spal-Parma - gli highlights del match – VIDEO : Spal-Parma, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Parma| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Spal e Parma in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Spal – Parma L'articolo Spal-Parma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Pagelle e Highlights 7^ giornata : si parte con Spal-Parma : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: si parte con SPAL-Parma proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

DIRETTA/ Spal Parma - risultato 0-0 - streaming video tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Spal Parma streaming video e tv: risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A allo stadio Mazza.

Formazioni ufficiali Spal-Parma : fuori Inglese - gioca Floccari : Formazioni ufficiali Spal-Parma – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Spal-Parma, gara delle 15 di questo sabato. Le due squadre arrivano con umori diversi a questo appuntamento. La Spal è reduce da tre sconfitte consecutive, rimediate contro Sassuolo, Lecce e Juventus. Il Parma ha vinto le ultime due gare contro Sassuolo e Torino. Sono ufficiali le Formazioni scelte da Leonardo Semplici e Roberto D’Aversa. Formazioni ...

Spal-Parma streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Spal-Parma streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Spal-Parma, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Parma - D’Aversa in conferenza : il tecnico analizza la Spal e annuncia gli indisponibili : Dopo due vittorie di fila in casa, rispettivamente contro Sassuolo e Torino, il Parma va adesso in casa di una Spal in difficoltà e desiderosa di vincere. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa. Queste le sue parole. “A livello fisico stiamo bene, conta poi la testa. Chi ha giocato meno come Cornelius ha dimostrato di fare un’ottima partita anche fisicamente, da quel ...

Probabili formazioni Spal-Parma : sorpresa Paloschi - dubbio Cornelius-Inglese : Probabili formazioni Spal-Parma – Sarà Spal-Parma ad aprire il settimo turno di Serie A, dopo che Brescia-Sassuolo è stata posticipata per la morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi. Le due squadre arrivano da momenti molto diversi. Ferraresi reduci da tre sconfitte, mentre gli emiliani hanno vinto le ultime due. La panchina di Semplici traballa e in caso di risultato negativo potrebbe saltare. Difesa confermata, centrocampo ...