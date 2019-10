Sondaggi elettorali Index | per il 52 | 3% degli italiani governo aumenterà le tasse

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 5 ottobre 2019): per il 52,3%leIl 52,3%è convinto che alla fine ilgiallo rossoleal netto delle smentite di Conte, Renzi e Di Maio. Chi invece crede il contrario, ovvero che l’esecutivo abbasserà le imposte, è il 39,6% dei cittadini. Sono questi i numeri contenuti negli ultimirealizzati daResearch per Piazza Pulita e andati in onda durante la puntata del 3 ottobre. Nella rilevazione c’è spazio anche per un tema sempre caldo come l’immigrazione. Per il 48,3%intervistati il nuovofarà peggio del precedente nella gestione del fenomeno mentre per il 46,3% farà meglio.spaccati anche sui temi economici che negli ultimi giorni dominano le prime pagine dei quotidiani, complice la preparazione della manovra che ...

