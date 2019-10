Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare

Pessime vacanze per gli Smartphone - ecco come gli italiani li hanno mandati in frantumi : Oltre a saldare il conto delle vacanze, molti italiani hanno dovuto saldare anche quello per la riparazione dello smartphone. Già, perché in completo relax fra spiaggia, piscina e montagna, sono stati in molti i vacanzieri che hanno commesso distrazioni più o meno fatali per il telefonino. A fare i conti ci ha pensato ifix-iphone, società italiana che è affiliata a molti centri di assistenza sul territorio. Attingendo dai dati del centro studi ...

Una Vulnerabilità Android zero-day è sfruttata da un gruppo di hacker che può dare loro il pieno controllo di almeno 18 diversi modelli di smartphone, inclusi quattro diversi modelli di Pixel, ha detto un membro del gruppo di ricerca Project Zero di Google. Ci sono prove che la Vulnerabilità viene

Sony Xperia 5 è uno Smartphone ergonomico con elevate prestazioni che brilla per l’autonomia : Sony Xperia 5, presentato a IFA 2019, è un prodotto più compatto e leggero rispetto al fratello maggiore Xperia 1. Pesa 164 grammi, comprensivi dello schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+. È un prodotto dalla forma allungata, quindi facile da impugnare, che offre prestazioni e audio di alto livello. Per contro, l’autonomia è sottotono, il lettore di impronte digitali è un po’ impreciso e manca la presa jack per le ...

Fujifilm Instax Mini Link è la stampante portatile per Smartphone che pesa 200 grammi e costa 119 euro : Fujifilm ha annunciato la stampante per smartphone Instax Mini Link, che promette stampe istantanee di alta qualità delle fotografie salvate sullo smartphone. Per funzionare richiede l’app dedicata e la connessione Bluetooth alla stampante. L’app, oltre a visualizzare la foto, offre una serie di funzioni utili per personalizzare le stampe. Ad esempio, “Stampa video” permette di stampare un fotogramma di un video per ...

Instax Mini Link è la nuova stampante tascabile per Smartphone dotata di sensori di movimento : Fujifilm ha rilasciato Instax Mini Link, la sua ultima stampante fotografica portatile per smartphone che mette a disposizione alcune funzionalità che possono attirare gli utenti che amano creare un ponte tra la fotografia digitale e la stampa delle foto. Il dispositivo pesa solo 200 grammi e consente principalmente di stampare direttamente le foto dallo smartphone tramite Bluetooth utilizzando l’app mobile dedicata che include tutti i ...

Rapporto Auditel-Censis : gli Smartphone hanno superato i televisori. 5 - 7 milioni di italiani guardano la tv su schermi diversi : Presentazione del Rapporto Auditel-Censis Presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, il secondo Rapporto Auditel-Censis che racconta, tramite la Ricerca di Base Auditel (intervista nelle loro case 20.000 famiglie in 7 wave annuali, per un totale che supera i 41.000 individui), come sta cambiando la parte più intima della società italiana, quella delle famiglie, delle convivenze reali e del sistema di relazioni tra i componenti delle stesse. E ...

Davvero una ragazza in Kazakistan è morta per l’esplosione del suo Smartphone? : (foto: Sorbetto/Getty Images) A giudicare dal numero di testate giornalistiche italiane che hanno ripreso la notizia, si potrebbe ritenere tutta la storia come sicura e verificata. Il Corriere, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Notizie.it, AdnKronos, Il Giornale e moltissime altre redazioni hanno riportato tra 30 settembre e primo ottobre la storia di una ragazza 14enne del Kazakistan che sarebbe rimasta uccisa in seguito all’esplosione ...

Scarica l’ultima versione Facebook APK per Smartphone Huawei Honor : La maggior parte dei telefoni cinesi non viene fornita con Play Store, quindi gli utenti Android cercano regolarmente i file APK per installare direttamente l'app. La stessa cosa succede con l'app di Facebook.

Android Auto wireless è disponibile per tutti questi Smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Ecco le nuove cover Disney per Smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Una ragazza di 14 anni è morta nel sonno per l’esplosione dello Smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

La possibilità di registrarsi alla Beta di EMUI 10 è arrivata anche per i possessori di HONOR 20i, HONOR 10, Huawei Enjoy 9s e Huawei Maimang 6; al momento le registrazioni sono però aperte solo in Cina.