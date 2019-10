Sardegna | muore dopo tre giorni di agonia la mamma 38enne di Abbasanta

Cade in mare e muore per una foto : la vittima è un architetto russo in vacanza in Sardegna : È stato identificato l’uomo morto nel mare di S'Archittu a Cuglieri (Oristano) dopo essere caduto in acqua da uno scoglio mentre fotografava il mare in tempesta. Si tratta di un turista straniero, un architetto di nazionalità russa che era ospite di un albergo a Porto Alabe nella marina di Tresnuraghes.Continua a leggere

Sardegna : muore annegato Franco Columbu - culturista amico di Arnold Schwarzenegger : La sua storia sembrava la trama di un romanzo. Quindi il finale non poteva di certo essere banale: il culturista ed attore Franco Colombu è morto in mare, mentre si trovava a San Teodoro, nella costa nord orientale della sua Sardegna. Come ogni anno vi era tornato dagli Stati Uniti per passare alcune settimane di vacanza. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda avrebbe accusato un malore mentre nuotava: colpito dai tipici sintomi da annegamento, è ...