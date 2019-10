Sarà Mark Zuckerberg a scegliere il prossimo presidente degli Stati Uniti?

Antonio Caprarica - il giornalista Rai : “Lady Diana aveva una generosità di cuore - Meghan Markle recita e Sarà sempre un’attrice” : “Lady Diana aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per tutta la vita”. Non usa mezzi termini il giornalista Rai Antonio Caprarica, ospite a Mattino 5, per dire quello che pensa della Duchessa del Sussex moglie del principe Harry. Lo storico corrispondente da Londra ha commentato infatti le immagini del viaggio in Africa di Harry e Meghan, che hanno voluto ripercorrere i luoghi in cui era andata anche Lady Diana ...

Antonio Caprarica : "LadyD aveva una generosità di cuore - Meghan Markle recita e Sarà un’attrice per la vita" : “Lady Diana aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per tutta la vita”. Ospite a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il giornalista Antonio Caprarica non ha di certo riservato parole amorevoli nei confronti della duchessa di Sussex. A scatenare la reazione del celebre corrispondente della Rai da Londra sono state le immagini del viaggio in ...

Meghan Markle e Harry hanno una nuova tata. Sarà buona la terza? : Harry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime ...

Forza Motorsport 6 Sarà tolto dal Marketplace di Xbox a partire da settembre : Forza Motorsport 6 verrà tolto dal Marketplace di Xbox a partire dal 15 settembre. A pubblicare l'annuncio è lo studio di sviluppo Turn 10 attraverso un post sul forum.Ciò significa che il gioco, assieme a tutti i contenuti aggiuntivi, non potranno più essere acquistati online. Tuttavia se siete già possessori del gioco sarete in grado di scaricarlo assieme ad eventuali DLC che avete acquistato ai tempi.Chi invece non ha ancora giocato a questo ...

Pamela Prati - addio Mark Caltagirone : «Sono Paola Pireddu - la mia storia Sarà un film» : Dimenticatevi il nome Pamela Prati. La showgirl al centro dello scandalo mediatico degli ultimi mesi vorrebbe essere come il suo Mark Caltagirone: ossia non esistere. «D'ora in poi...

Pamela Prati - addio Mark Caltagirone : «Da oggi sono Paola Pireddu - la mia storia Sarà un film» : Dimenticatevi il nome Pamela Prati. La showgirl al centro dello scandalo mediatico degli ultimi mesi vorrebbe essere come il suo Mark Caltagirone: ossia non esistere. «D'ora in poi...