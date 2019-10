Salame e Salametto Fiorucci ritirati dal mercato | l’allerta del Ministero della Salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Allerta allergeni: in un periodo in cui l’attenzione alle allergie è sempre maggiore, ilha emesso un richiamo, in data odierna, relativo a dei prodotti di casa. I prodotti in questione sono iltto e ilclassico il gusto d’Italia prodotti dalla CesareSpa. Il rischio è legato alla presenza di allergeni non dichiarati, in particolare è stata rilevata presenza di latte non dichiarato. Nello specifico, sono richiamati i seguenti lotti diclassico il gusto d’Italia: 9050196000 (scadenza 13/10/2019); 9050214000 (scadenza 31/10/2019); 9050224000 (scadenza 10/11/2019); 9050233000 (scadenza 19/11/2019); 9050240000 (scadenza 26/11/2019); 9050246001 (scadenza 02/12/2019); 9050261000 (scadenza 17/12/2019); 9050246000 (scadenza 02/12/2019). Per quanto riguarda iltto, invece, i lotti interessati sono: 9050196000 ...

