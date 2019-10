Sala | Grillo ha fatto rivoluzione straordinaria | c' è da imparare

Il sindaco Sala : “Grillo ha fatto una rivoluzione straordinaria. Pd? C’è poco da stare tranquilli - non so se fra 24 mesi vedremo questi partiti” : Beppe Grillo ha “fatto una rivoluzione straordinaria”. E il Pd non dovrebbe “stare tranquillo”, perché non si sa se “fra 24 mesi vedremo questi partiti”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervistato da Gad Lerner a Milano insieme alla sindaca di Barcellona Ada Colau, per la prima volta si è speso in elogi per quanto fatto dal Movimento 5 stelle e in particolare dal suo fondatore. E anzi, si è rivolto ai ...