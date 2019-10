Sabato 5 Ottobre sui canali Sky Cinema HD

NCIS e FBI Sabato 5 ottobre i nuovi episodi su Rai 2 : NCIS e FBI le puntate di sabato 5 ottobre Prosegue l’appuntamento del sabato sera di Rai 2 dedicato alle serie d’azione con la storica NCIS giunta ormai alla sedicesima stagione e FBI alla prima stagione NCIS 16×17 Sotto la superficie Bishop e Gibbs indagano sulla morte di un Navy ma la situazione si complica quando il sottomarino su cui indagano va in missione e non riescono più a contattarlo. Vance offre a Ducky la posizione ...

Guida Tv Sabato 5 ottobre - i programmi di oggi : programmi tv di sabato 4 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: Maria Antonietta Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×17 1a Tv + FBI 1×17 1a Tv Rai 3 21:30 Le Ragazze Canale 5 ore 21:25 Amici Celebrities Rete 4 ore 21:30 Don Camillo e l’Onorevole Peppone Italia 1 ore 21:10 Cattivissimo Me La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie Tv8 ore 21:30 Man on Fire Nove ore 21:25 La leggenda degli uomini ...

Programmi TV di stasera - Sabato 5 ottobre 2019. Su Rai1 «Ulisse – Il Piacere della Scoperta» racconta la vita della Regina Maria Antonietta : Alberto Angela - Ulisse - Il Piacere della Scoperta Rai1, ore 21.25: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Una nuova puntata esclusiva dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia. In questa puntata di Ulisse, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha ...

NCIS 16 su Rai2 Sabato 5 ottobre con l’arrivederci a Ducky : trama e promo : Continua la programmazione di NCIS 16 su Rai2 con FBI, con due nuovi episodi ogni sabato in prima serata e in prima visione assoluta per l'Italia. I due procedural di CBS, che vanno in onda insieme anche negli Stati Uniti, sono giunti entrambi al diciassettesimo episodio (della sedicesima stagione per NCIS e della prima per FBI) nella programmazione italiana su Rai2. A differenza del passato, stavolta la seconda parte della stagione dei ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 5 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 5 ottobre 2019: Marchena, nello spostare una cassa, trova un quaderno di Prudencio Ortega… Isaac, dopo aver affrontato Alvaro, rientra a Puente Viejo e dovrà avere a che fare con Antolina… Marchena non resiste alla tentazione di leggere il contenuto del quaderno di Prudencio… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo ...

Meteo - le previsioni di Sabato 5 ottobre : Nel fine settimana l’Italia rimarrà in bilico tra l’alta pressione e il passaggio di veloci perturbazioni che saranno più attive sulle regioni centro meridionali. La barriera alpina farà da scudo al Nord dove il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato e mite. Ma anche al Settentrione domenica si faranno strada delle infiltrazioni che porteranno piogge sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni. Le previsioni al Nord Variabilità e qualche ...

Zodiaco di Paolo Fox : oroscopo domani - Sabato 5 ottobre 2019 : Segni di Terra, sabato 5 ottobre: l’oroscopo domani di Paolo Fox Qui di seguito i segni di Terra secondo Paolo Fox e le previsioni dell’oroscopo di sabato 5 ottobre. TORO: non dovranno cedere alle tentazioni, soprattutto chi sta insieme al partner da tanto tempo. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba sul lavoro. VERGINE: le stelle sono dalla loro parte. Sul lavoro sarà meglio muoversi subito onde evitare di avere ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 836 di Una VITA di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019: Celia fa vedere a Lucia una fotografia da cui si comprende che il suo tutore, Joaquin, conosceva da tempo i marchesi de Valmez… Le donne di Acacias trovano Ursula lungo la strada e la insultano, poi però arriva padre Telmo che la soccorre… Samuel accoglie in casa un losco individuo… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di Sabato 5 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, sabato 5 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma tre sfide, la prima, valida per la Pool D, alle ore 07.15 italiane, sarà Australia-Uruguay, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 10.00 italiane, sarà Inghilterra-Argentina, infine la terza, valida per la Pool A, alle ore 12.30 italiane, sarà Giappone-Samoa. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 5 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 5 ottobre 2019: Quinn decide di tornare a casa dai propri ospiti, incoraggiata dai consigli di Wyatt di non rovinare la serenità con Eric per via di Pam o del lungo passato del marito con le Logan. Brooke non tollera più la mancanza di empatia di Ridge nei confronti di Bill e gli rinfaccia i baci con Quinn. Eric e Donna ripensando al loro passato e la Logan ammette di sentire la sua mancanza. A sua ...

VERISSIMO - anticipazioni e ospiti di Sabato 5 ottobre 2019 : sabato 5 ottobre alle 16.10 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di VERISSIMO, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Direttamente dal promo, si apprende che questa settimana gli ospiti che si racconteranno ai microfoni della trasmissione saranno davvero numerosi. Da segnalare l’intervista alla supermodella Bar Refaeli. Dalle anticipazioni trapelate, non sono mancati i riferimenti al suo ex fidanzato, l’attore Leonardo Di Caprio ...

L'Oroscopo di Sabato 5 ottobre e classifica : Pesci incerto - amore fantastico per Cancro : L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a rivelare che sabato sarà. La settimana volge a conclusione e l'autunno diventa via via più freddo. Ma la temperatura esterna rischia di diventare una scusa per non uscire e mettersi in gioco. Tra i segni top del giorno troviamo i nati del Cancro i quali sono molto ricercati e amati. In seguito la classifica del giorno e le previsioni astrologiche segno per segno. Oroscopo 5 ottobre, classifica da Ariete ...

Meteo Roma : previsioni per Sabato 5 ottobre : Meteo Roma: previsioni sabato 5 ottobre Week end caratterizzato dal tempo prevalentemente asciutto. Nuvolosità diffusa nel corso della giornata di sabato, più compatta nella mattinata. Domenica sarà una giornata con maggiori schiarite alternate sempre a qualche nube sparsa; cieli nuvolosi anche nella serata. Temperature comprese tra +14°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni sabato 5 ottobre Possibili piogge nelle ore diurne di sabato sui settori ...

MotoGP in tv - GP Thailandia 2019 : orari FP3 e qualifiche su Sky e TV8 - programma e streaming (Sabato 5 ottobre) : Si entra nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 del Motomondiale. Sul velocissimo circuito di Buriram, nel quale le temperature saranno torride, domani si scenderà in pista per decidere le griglie di partenza delle tre classi. Le qualifiche, quindi, decideranno chi scatterà dalla pole position della prova thailandese. Nella classe regina si annuncia nuovamente una grande sfida tra Marc Marquez e Fabio ...