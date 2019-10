Rugby | ranking mondiale aggiornato 5 ottobre | Italia 12ma | ma il decimo posto è lontano

Rugby - ranking mondiale aggiornato (29 settembre) : crollano Irlanda e Fiji - Argentina in top 10 : Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Le Fiji pagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’Argentina. L’Italia resta in 14ma ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (22 settembre) : Nuova Zelanda di nuovo in testa : Ridisegnato subito dopo le prime partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda viene subito scavalcata dalla Nuova Zelanda, grazie alla vittoria degli All Blacks sul Sudafrica. L’Italia resta in 14ma posizione, mentre in ...

Rugby - l’Irlanda in Coppa del Mondo da numero 1 del ranking - Italia al 14° posto : Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda. L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in ...

Rugby - Test Match estate 2019 : gli USA vincono in Canada e scavalcano l’Italia nel ranking : Nella notte italiana si è chiuso il weekend internazionale di Rugby e con esso anche la finestra estiva di Test Match in preparazione alla Coppa del Mondo, che tra meno di due settimane prenderà il via in Giappone: a Vancouver, in Canada, gli USA vincono in rimonta e scavalcano l’Italia nel ranking mondiale. Canada-USA 15-20 Padroni di casa arrembanti e subito a segno dopo 2′ con la meta di McRorie, trasformata da Nelson, il quale al ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : l’Italia giocherà in Francia ed Inghilterra senza pensare al ranking : L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking gli ultimi due Test Match estivi in preparazione alla Coppa del Mondo di Rugby: se la vittoria contro la Russia non ha portato punti, la gara contro la Francia di fine mese non potrà toglierne agli azzurri, così come lo stesso ragionamento vale per la sfida in Inghilterra di fine mese. Anche se la distanza tra azzurri e transalpini è inferiore ai dieci punti, il fattore ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Quella di domani rischia di essere una giornata in qualche modo storica per il Rugby: Galles-Inghilterra potrebbe valere il numero uno mondiale, interrompendo il regno della Nuova Zelanda, che dura ininterrottamente dal 16 novembre 2009. Al di là del risultato di Nuova Zelanda-Australia, il Galles salirebbe comunque in vetta al ranking in caso di vittoria sull’Inghilterra, mentre un successo dell’Inghilterra varrebbe sicuramente il ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 agosto 2019). L’Italia torna tredicesima - al comando la Nuova Zelanda è insidiata dal Galles : La conclusione di The Rugby Championship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano il ranking mondiale di Rugby, aggiornato stamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli ...