Roma | la maledizione degli infortuni | crociato ko | Zappacosta fuori 6 mesi dopo

Maledizione Roma - non solo Lorenzo Pellegrini : serio infortunio anche per Mkhitaryan : Il calciatore armeno si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra Brutte notizie per la Roma che, oltre a Lorenzo Pellegrini, dovrà fare a meno anche di Henrikh Mkhitaryan. Il giocatore armeno ha riportato un problema muscolare dopo la gara di Lecce che lo terrà fermo per circa tre settimane. Questa la nota della Roma: ‘Nella mattinata di ...