Robert De Niro | causa da 12 milioni dalla dipendente che vedeva Friends

Robert De Niro denunciato dalla sua ex assistente : “Mi chiamava pu****a - non accetta che uomini e donne vanno trattati allo stesso modo” : La chiamava “puttana”, faceva continue allusioni sessuali, le telefonava mentre stava urinando, la riceveva in pigiama e le chiedeva di grattarli la schiena. Così, esasperata, Graham Chase Robinson ha denunciato al tribunale federale di Manhattan l’attore americano premio Oscar Robert De Niro accusandolo di “discriminazione di genere” e chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha lavorato per ...

La dura accusa : Robert De Niro mi maltrattava : Crolla l'immagine pubblica dell'attore Oscar Robert De Niro accusato di maltrattamenti anche a sfondo sessuale da una sua impiegata che ora lo ha denunciato. Robert De Niro, uno degli attori più amati al mondo, è stato accusato di aver maltrattato una sua impiegata con comportamenti definiti "raccapriccianti e offensivi", come quello di lasciare messaggi vocali minacciosi e chiamandola “cagna”, e per questo dovrà affrontare una pesante ...

Da Will Smith in «Gemini Man» a Robert De Niro in «The Irishman» : così gli attori «ringiovaniscono» al cinema : Gemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithDi solito assistiamo al metodo inverso: invecchiare gli attori affinché risultino più rugosi, anziani, pronti a rispettare la linea temporale imposta dal film al quale prendono parte. È ...

Festival del Cinema di Venezia : in arrivo Chiara Ferragni - Johnny Depp - Robert De Niro : Per il Festival del Cinema di Venezia si attende la celebre influencer Chiara Ferragni ma arriveranno anche star internazionali del Cinema di altissimo livello. Chiara Ferragni Unposted Mercoledì 4 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, (28 agosto - 7 settembre) in un luogo a dir poco top secret almeno per il momento, si terrà un mega-party in onore di Chiara Ferragni. La celebre influencer sarà peraltro al Lido per la ...

Guarda 55 episodi di «Friends» in 4 giorni e Robert De Niro le fa causa : Willy - Il principe di Bel-Air (Netflix)La Tata (Timvision / Amazon Prime Video)Tre uomini e mezzo (Amazon Prime Video)Dr. House (Amazon Prime Video)Glee (Netflix)Dexter (Sky Box Sets)Downton Abbey (Amazon Prime Video)Seifeld (Amazon Prime Video)Smallville (Amazon Prime Video)Teen Wolf (Netflix) How I Met Your Mother (Netflix)Breaking Bad (Netflix)The O.C. (Amazon Prime Video)Skins (Netflix)Gossip Girl (Netflix)Desperate Housewives (Amazon Prime ...

Robert De Niro fa causa a un’assistente : guardava Netflix durante il lavoro (“55 puntate di Friends”). Chiesto risarcimento per 6 milioni di dollari : La Canal Productions, società di proprietà di Robert De Niro, fa causa a una collaboratrice chiedendo sei milioni di dollari. Tutta colpa delle spese extra ma soprattutto per l’overdose di serie tv viste su Neflix dalla dipendente durante l’orario di lavoro. In soli quattro giorni l’assistente a gennaio scorso avrebbe guardato 55 puntate della serie cult “Friends”, ordinando per pranzo caviale a spese ...

Robert De Niro - causa da sei milioni di dollari alla sua assistente : «Stava troppo su Netflix» : Robert De Niro fa causa alla sua assistente per sei milioni di dollari perché invece di lavorare guardava delle serie tv su Netflix. Incredibile ma vero, stando ad alcune indiscrezioni la donna avrebbe guardato 55 puntate di “Friends” in quattro giorni, ordinando caviale per pranzo tutto a spese della Canal Productions, società di proprietà dell’attore. «Ci sono tre modi di fare le cose: il modo giusto, il modo sbagliato e a ...

Robert De Niro licenzia dipendente : "Guardava Friends invece di lavorare" : Robert De Niro ha licenziato una dipendente della sua casa di produzione, la Canal Productions. Il motivo? La donna avrebbe passato gran parte delle sue giornate a guardare serie tv su Netflix al posto di lavorare, facendo accumulare alla sua azienda spese extra.Nella fattispecie, la dipendente è accusata di aver guardato nel solo mese di gennaio 55 puntate di Friends, popolarissima comedy degli anni Novanta. Inoltre, per pranzo avrebbe ...

BIG WEDDING - RAI 3/ Streaming video del film con Robert De Niro - 20 agosto 2019 - : Big WEDDING in onda il 20 agosto dalle ore 21.05 su Rai 3. Protagonista del film è uno straripante Robert De Niro al suo fianco la splendida Diane Keaton.

Big Wedding : cast - trama e curiosità della commedia con Robert De Niro e Diane Keaton : Martedì 20 agosto, dalle 21.25 in poi in prima serata su Rai3, va in onda il film del 2013, diretto da Justin Zackham, intitolato Big Wedding. Un cast veramente eccezionale si muove all’interno di contesto familiare ma anche folle e divertente, con il risultato che emerge una commedia degli equivoci dal ritmo serrato (ma rigorosamente a lieto fine). Big Wedding, trailer Big Wedding, trama Alejandro è innamorato di Missy e sta per ...

The Big Wedding : la commedia con Robert De Niro e Diane Keaton Stasera su Rai 3 : Un matrimonio da celebrare, una clamorosa bugia da raccontare, un prete con il volto e la battuta pronta di Robin Williams.

Buon compleanno Mogol - Robert de Niro - Gabriella Farinon… : Buon compleanno Mogol, Robert de Niro, Gabriella Farinon… …Nelson Piquet, Sean Penn, Enzo Moavero Milanesi, Luis Alberto Orellana, Daniele Ciprì, Anna Maria Bernini, Sabrina Fanchini, Gabriele Ferro, Alex Zingerle, Angelica Moratelli… Oggi 17 agosto compiono gli anni: Giovanni Palma, ex calciatore; Nando Angelini, attore; Giorgio del Lungo, scrittore, illustratore; Danilo Colombo, ex calciatore, allenatore; Danilo Colombo, ex ...