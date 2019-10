Ritira la figlia da scuola Non ha prof di sostegno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Redazione Dall'inizio dell'anno scolastico una ragazza autistica di Sassari è abbandonata in aula Una «scelta dolorosa, fatta per smuovere le acque». È un mix di coraggio e amarezza la decisione che ha portato una mamma - Rita Masia - are dallalaFederica, che frequenta il quarto anno dell'istituto d'arte di Sassari. Motivo? Dall'inizio della prima campanella, il 16 settembre, la studentessa (con problemi di autismo) ancora attende il suo insegnante di. Una situazione che è lo specchio di una pubblica istruzione che si perde su polemiche strumentali (vedi la polemica del crocifisso), trascurando le vere emergenze. «Mialascia la, ma non per sua volontà. È un gesto estremo, lo so. Ma non ce la facevo più a vederla soffrire», scrive sul suoilo Fb la signora Masia. Che di sé fa un ritratto social piuttosto strano: «Sono ...

HuffPostItalia : 'Non ha gli insegnanti di sostegno'. Madre ritira da scuola la figlia autistica - Franco56Montera : Manca insegnante di sostegno, ritira figlia da scuola: non volevo più vederla soffrire - infoitinterno : Sassari, ritira la figlia da scuola per mancanza di insegnante di sostegno -