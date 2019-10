Riserva naturale Cratere degli Astroni

Il «Giardino dell’Eden» è in Sicilia : è la Riserva naturale di Pantalica : La Sicilia è un’isola colma di luoghi magici e inaspettati e la Riserva Naturale di Pantalica, in provincia di Siracusa, è senza alcun dubbio uno di questi. E qualcuno dice addirittura che sia questo il Giardino dell’Eden. Si tratta di un luogo pregno di fascino e unico nel suo genere ma anche denso di un significato storico. La Riserva Naturale di Pantalica si trova in una’area dichiarata dall’Unesco Patrimonio ...