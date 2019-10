Riki su IG contro chi lo accusa di aver copiato ' Soldi' di Mahmood | ' Ignoranti'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) L'attività social di Riccardo Marcuzzo, non smette di far discutere: doposolleticato i fan tappezzando i muri di varie città con la sua immagine a torso nudo, nelle ultime ore il cantante è tornato al centro delle chiacchiere per l'ennesimo sfogo che ha avuto su Instagram. Ai tanti che l'hannoto diil brano "" diquando ha scritto il nuovo singolo "Gossip",ha risposto a tono, arrivando a rivolgere anche parolacce a questi haters.chiude il profilo Instagram: 'Solo i veri fan mi potranno vedere' Da quando Riccardo Marcuzzo ha ripreso possesso del suo account Instagram (dopo essersi fatto sostituire per qualche tempo da un sosia), non passa giorno che non ci sia qualche polemica sul suo ritorno sulle scene musicali. Il ragazzo, infatti, ha anticipato che a brevissimo uscirà il suo nuovo singolo "Gossip" e, pian piano, sta svelando ai fan ...

retewebitalia : - lamescolanza : #Riki, insulti omofobi contro il cantante. Lui risponde così - BlitzQuotidiano : Riki, insulti omofobi contro il cantante. Lui risponde così -