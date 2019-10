Riace | il sindaco leghista spazza via anche il cartello che ricordava Peppino Impastato

Riace - il Viminale dichiara il sindaco Trifoli ineleggibile : "Non poteva candidarsi" : Antonio Trifoli, che ha preso il posto di Mimmo Lucano, potrebbe decadere: era un dipendente dello stesso Comune e, in...

Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace - Antonio Trifoli - non poteva candidarsi : Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace Antonio Trifoli, della Lega, non poteva candidarsi né essere eletto perché, in quanto vigile urbano, era già un dipendente del Comune. Il parere del ministero sul caso è stato trasmesso alla

Il nuovo sindaco di Riace e i Santi Medici : Santi Cosma e Damiano, Santi Medici, il nuovo sindaco di Riace, Dio gliene renda merito, vi ha messo sui cartelli stradali al posto della scritta stolidamente invasionista “Paese dell’accoglienza”, e pare sia per le vostre reliquie, laggiù custodite, ma io vorrei spostare l’attenzione sui vostri tra

Riace - «ineleggibile» il sindaco vicino alla Lega. Il parere del Viminale : Il neosindaco dell’ex borgo dell’accoglienza Antonio Trifoli, eletto alle amministrative di maggio con una lista vicina alla Lega, era ineleggibile in quanto dipendente comunale. È il parere del Viminale

Riace - il sindaco Trifoli dichiarato ineleggibile : L'esponente leghista non poteva candidarsi in quanto dipendente del Comune calabrese, lo ha stabilito il ministero dell'Interno. Ora tocca al Consiglio comunale pronunciarsi, ma intanto potrebbe arrivare anche la decisione del tribunale sui ricorsi

Riace - il parere del ministero sul sindaco Trifoli : “Era ineleggibile al momento della candidatura” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli era ineleggibile in quanto dipendente del Comune nel momento in cui si è candidato. Lo ha scritto il ministero dell’Interno in una nota inviata alla Prefettura di Reggio Calabria il 13 settembre 2019. A pochi giorni dall’udienza sull’ineleggibilità del sindaco, che si terrà davanti al Tribunale di Locri, infatti, arriva il parere del ministero “sulla sussistenza della causa ostativa all’espletamento del mandato ...

Riace non è più “paese dell’accoglienza” : dopo l’era Lucano il sindaco rimuove il cartello : Lo storico cartello che dava a tutti il benvenuto a "Riace, paese dell'accoglienza" è stato rimosso. Al suo posto c’è un pannello che ribattezza il borgo "paese dei santi medici e martiri Cosimo e Damiano". Il sindaco, con una decisione che ha suscitato polemiche, cancella le tracce del modello di accoglienza messo in piedi da Mimmo Lucano.Continua a leggere

Il sindaco Antonio Trifoli fa rimuovere il cartello : "Riace - paese dell'accoglienza" : Riace non più “paese dell’accoglienza”, come recitava il cartello stradale collocato all’ingresso del vecchio borgo, ma diventa, invece, “paese dei Santi Cosma e Damiano” come è scritto sul pannello nuovo di zecca che è stato installato all’ingresso del paese.A disporre la nuova indicazione, che ha suscitato non poche polemiche, è stato il sindaco del centro della locride, ...

"Riace non è più il paese dell'accoglienza". Il neo sindaco filo Lega fa rimuovere i cartelli : Francesca Bernasconi Il neo sindaco di Riace ha eliminato i vecchi cartelli che lo proclamavano "paese dell'accoglienza". Al loro posto manifesti con le statue sacre Ora Riace non è più il paese dell'accoglienza. I nuovi cartelli, infatti, indicano che quello è il paese dei santi medici e dei martiri Cosimo e Damiano. Secondo quanto riporta Repubblica, il neosindaco Antonio Trifoli ha rimosso lo storico cartello, che indicava Riace ...

Riace non è più il paese dell'accoglienza : il neo sindaco fa rimuovere i cartelli : Il borgo della Locride è stato ribattezzato "dei santi medici e martiri Cosma e Damiano". La giunta a trazione leghista cancella le tracce del modello di accoglienza messo in piedi da Mimmo Lucano

Mimmo Lucano a Riace : “Non ho nessun rancore o sete di vendetta - ho solo fatto il sindaco” : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, dopo il rientro a a casa, ha tenuto una conferenza stampa: "Non ho rancore e sete di vendetta. Non ho segni. Io ho cercato solo di fare il sindaco. In questa vicenda ho imparato molto. Ha due aspetti, quello giuridico e quello mediatico. Alcune parole sono state dette per denigrare, io sono un cittadino di questa terra".Continua a leggere

Revocato il divieto di dimora per l'ex sindaco di Riace : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell'ex sindaco di Riace

Revocato il divieto di dimora all'ex sindaco di Riace - Mimmo Lucano : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora nel comune di residenza a cui era sottoposto l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, conosciuto per il modello d'accoglienza dei migranti realizzato nel piccolo centro del Reggino. Il provvedimento a carico di Lucano era stato assunto in conseguenza dell'operazione "Xenia" che il 2 ottobre 2018 aveva portato l'ex primo cittadino agli arresti domiciliari, poi revocati. I finanzieri del ...

È stato revocato il divieto di dimora a Riace per l’ex sindaco Domenico Lucano : Il Tribunale di Locri, in Sicilia, ha revocato il divieto di dimora a Riace per l’ex sindaco Domenico Lucano. Lucano era stato arrestato il 2 ottobre 2018 per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illeciti nell’affidamento diretto del servizio di