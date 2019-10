Renzi replica a Conte | “Non siamo contro il governo | ma contro l’aumento delle tasse”

Conte replica a Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv - rispetto per i lavoratori» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Conte replica a Renzi sul cuneo fiscale : «Pochi 20-30 euro? Rispetto per chi lavora» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Cuneo fiscale - Conte replica a Renzi : “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Pannicello caldo? Serve rispetto per i lavoratori” : “Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul Cuneo fiscale. L’ex segretario Pd infatti, in una lettera inviata al Corriere della ...

'Striscia' - Renzi replica al finto fuorionda : "Ho scherzato ma non sottovaluto le conseguenze pericolose" : Il video, mandato in onda nella puntata di esordio del tg satirico, è stato realizzato grazie al deepfake

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Conte : "Sorpreso dai tempi scelti da Renzi ma governo sostenibile" | E replica a Di Battista : Alla festa di Articolo 1, il presidente del consiglio esprime perplessità sulla nascita di Italia Viva e ribadisce la chiusura all'ex alleato Matteo Salvini: "Il no si può declinare all'infinito"

Crisi - Taverna a Salvini : “Ora vuoi governare con Berlusconi” e lui replica : “Tu con Renzi” : Durante l’intervento nell’Aula del Senato Paola Taverna (M5s) chiede al segretario leghista Matteo Salvini: “Ora vuole le elezioni, ma per governare con chi? Con Berlusconi?”. “Tu governerai con Renzi” replica piccato il leader della Lega. La Taverna poi elenca i ‘no’ del M5S al governo e rivolgendosi alla lega aggiunge “se siete scappati per non fare la Legge di Bilancio, ...

Salvini replica a Conte e bacia il crocifisso : «Parla come Renzi - nessuna paura di alleanza Pd-M5S» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

"Non c'è insulto che possa fermarmi" : Renzi replica all'attacco di Grillo : “Non c’è insulto che possa fermarmi”. Matteo Renzi su Facebook torna a parlare della sua proposta di ‘governo istituzionale’. Un’idea, questa, che sta dividendo profondamente il Partito democratico. L’ex premier riferendosi a Grillo scrive: “Agli attacchi quotidiani che ricevo dai miei compagni di partito oggi si sommano gli insulti di Beppe Grillo. L’uomo che un tempo mi chiamava ...