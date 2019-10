Rally Galles 2019 | Tanak vola e aumenta il proprio vantaggio | Neuville e Ogier pronti

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’estone della Toyota Ottha chiuso in testa la terza giornata deldel, proiettandosi così verso la sesta vittoria di tappa stagionale che potrebbe arrivare al termine dei 38 km finali che verranno percorsi domani. L’attuale leader del Mondiale ha disputato una giornata perfetta, rosicchiando decimi su decimi in ogni speciale rispetto ai principali inseguitori che sono anche gli stessi che il trentunenne ha alle calcagna in classifica, il belga Thierry(2° a 11.0) e il francese Sebastien(3° a 17.3). Pere la Toyota Yaris una giornata trionfale: un solo successo nella corta SS17 finale corsa in notturna ma ben sei secondi posti in tutte le altre prove disputate in giornata, una costanza di rendimento che ha pagato veramente cara i dividendi. Ancora in lotta per la vittoria finale anche il compagno di squadra die padrone di ...

