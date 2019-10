Rai Due | scontro in diretta tra Carlo Verdone e Alessandro Haber | Hai lavorato con

“Ci mancheRai - Giorgio”. Lutto nel mondo dello sport : lascia moglie e due figli : Il mondo del calcio e dello sport tutto dice addio a Giorgio Squinzi, il proprietario del Sassuolo e della Mapei è morto: aveva 76 anni. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo ...

Bari - caporalato in una fabbrica di divani : opeRai pagati due euro all’ora : Due cinesi sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita per aver sfruttato otto lavoratori, tutti africani, impiegati in una fabbrica di divani della periferia nord di Bari in cambio di una paga oraria di appena 2,20 euro anziché 9 come previsto dal contratto di categoria.Continua a leggere

Aggredisce e maltratta la compagna per due anni. Arrestato opeRaio albanese : Andrea Pegoraro La donna era stata ospitata da una conoscente. L'uomo, però, l'ha raggiunta e picchiata ma è stato fermato dall'intervento dei carabinieri Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Questa volta è avvenuto a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Dopo due anni di maltrattamenti fisici e psicologici, una donna del posto è riuscita a denunciare il compagno, un operaio trentenne di nazionalità albanese, il quale è ...

Rai - un po’ servizio pubblico un po’ tv commerciale. Le due anime convivono ma quanto durerà? : Nei primi sette mesi dell’anno la pubblicità televisiva è diminuita di -7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È possibile che a fine anno il trend negativo si possa confermare (dal 2010 la tv perde circa un miliardo). La tv è il mezzo che meno degli altri ha subìto la crisi della pubblicità, iniziata nei primi anni Duemila. La sua quota di mercato sui mezzi classici arriva al 64%, scende al 47% se si tiene conto della pubblicità ...

La notizia che Alberto Angela abbia battuto Maria De Filippi nella giornata di sabato 28 settembre fa più rumore di qualsiasi altra. Per la prima volta da quando sono l'uno contro l'altro, infatti, Ulisse si aggiudica la serata con 3.614.000 spettatori e il 20% di share contro i ...

Capire in che maniera Che tempo che fa cambierà dopo il trasloco su Raidue, previsto per domenica 29 settembre, non è difficile da immaginare. Il programma, che ha visto la sua forza proprio in una formula rodata ...

Italia-Sudafrica - Mondiali rugby : la partita in tv su Rai Due il 4 ottobre alle 11 : 45 : Sale l’asticella della Coppa del Mondo di rugby 2019 che si sta giocando in Giappone e andrà avanti fino al 2 novembre quando all'International Stadium di Yokohama si assegnerà il titolo iridato della palla ovale. L’Italia, dopo le due vittorie (facili) contro Namibia (47-22) e Canada (48-7) è al comando del girone B e ci resterà almeno fino al prossimo 4 ottobre, giorno della sfida con il Sudafrica due volte campione del mondo. Un match che ...

Diretta Serbia Francia/ Video streaming Rai : due Nazionali per il riscatto - Volley - : Diretta Serbia Francia streaming Video tv Rai e risultato della partita, seconda semifinale degli Europei di Volley 2019, sfida per il riscatto.

Addio a BoJack Horseman - il tRailer e le date d’uscita della sesta ed ultima stagione divisa in due parti : Addio a BoJack Horseman: la fortunata serie d'animazione targata Netflix sta per tornare per quella che sarà la sua ultima stagione. L'annuncio arriva direttamente dalla piattaforma di streaming per soddisfare l'appetito dei fan che a gran voce chiedevano il ritorno del cavallo più famoso di Hollywoo. Netflix ha annunciato con un trailer le date d’uscita di quelli che saranno gli ultimi episodi della serie. Un po' a sorpresa, la piattaforma ...

Al debutto, Eurogames ha saputo convincere (anche) gli scettici, chi credeva che la riedizione di Giochi senza frontiere sarebbe stato un circo ...

Donald Trump al presidente ucRaino Zelensky : "Fammi questo favore - indaga sui due Biden" : Trascritto il colloquio del 25 luglio tra il capo della Casa Bianca e il leader ucraino. Trump: "Nessuna pressione su Kiev, questa è solo una guerra politica". Secondo gli ultimi conteggi sono almeno 200 i deputati favorevoli almeno all'inchiesta.

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...

Due nuovi episodi di NCIS 16 e FBI nel sabato di Rai2 il 21 settembre : nuovi episodi di NCIS 16 e FBI vanno in onda in prima serata e in prima visione assoluta in Italia nel sabato di Rai2: i due procedural sono in onda in coppia proprio come accade con la programmazione originale americana (entrambe in palinsesto il martedì su CBS). La longeva serie con Mark Harmon, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama torna in onda al sabato, nella nuova collocazione scelta da Rai2 per questa ...

Diretta Frosinone Venezia/ Streaming video Rai : i precedenti sono soltanto due : Diretta Frosinone Venezia. Streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live dell'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B.