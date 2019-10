Presidente | ma Napoli ce la farà?

I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici : il Presidente Mattarella sul treno storico : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato a Napoli per partecipare alla cerimonia in occasione del 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con lui il...

Genk-Napoli - la carica del Presidente belga : “Tutto è possibile dobbiamo crederci”. E sull’ex Koulibaly… : “Tutto è possibile nel calcio e dobbiamo crederci sempre”. Così Peter Croonen, presidente del Genk, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. “Faremo il meglio possibile. Siamo stati sotto gli standard contro il Salisburgo, dobbiamo alzare gli standard ed alzare il livello contro il Napoli, ma anche contro il Liverpool”, ha aggiunto. ...

Mazzù (Genk) : “Contro il Napoli stadio pieno. Il Presidente preparerà qualcosa per Koulibaly” : L’allenatore del Genk, Felice Mazzù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dell’impegno di Champions contro il Napoli, mercoledì. “La partita con il Sint-Truiden è stata molto particolare, vincevamo 3-0, poi la gara è stata sospesa per 17 minuti per gli scontri sugli spalti, ci siamo deconcentrati e siamo molto delusi per aver mollato, dando la possibilità di rimonta ai nostri avversari, è ...

Il Presidente tedesco Steinmeier a Napoli : tappe al Goethe - Santa Chiara e Sanità : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier oggi a Napoli dopo essere stato a colloquio al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Steinmeier ha raggiunto il capoluogo partenopeo in...

Whirlpool Napoli - il Presidente della Prs : “Acquisto? Dobbiamo riflettere. Produzione non prima del 2021. Non riassumeremo tutti” : La Prs-Passive Refrigeration Solutions SA esiste, produce in Cina, ma non sa ancora se comprerà davvero lo stabilimento Whirlpool di Napoli e, in ogni caso, per l’avvio della nuova fabbrica serviranno almeno due anni e non verranno riassunti tutti i 420 lavoratori impiegati nel sito. La misteriosa società svizzera che ha avviato l’acquisizione del ramo d’azienda della multinazionale di elettrodomestici viene allo scoperto con ...

Il Presidente del Gimnasia : “Da Napoli voglio per organizzare una partita o un evento con noi” : Si continua a parlare di Diego Armando Maradona, dopo il suo arrivo al come nuovo tecnico del Gimnasia La Plata. Oggi il presidente del club, Gabriel Pellegrino, ha parlato a Radio CNN: “Abbiamo fatto qualcosa di molto bello per il calcio argentino, di grande valore. Da tempo ci chiedevamo se Diego potesse far bene con noi. Eravamo senza tecnico e lui era a Buenos Aires, così abbiamo chiesto a Bragarnik – l’intermediario ...

Gozzi (Presidente Entella) : 'Mota Carvalho ha preferito la Juventus al Napoli' : Gli acquisti importanti per la prima squadra hanno in qualche modo 'nascosto' gli investimenti della Juventus per il settore giovanile: si è data infatti molta rilevanza non solo alla squadra allenata da Maurizio Sarri (gli acquisti di de Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Danilo e Buffon ne sono la dimostrazione), ma anche alla Primavera e alla Juventus under 23. A proposito di quest'ultima, l'affidare la panchina ad un tecnico ...

Calciomercato Napoli - ufficiale Lozano : il benvenuto del Presidente De Laurentiis [FOTO] : Hirving Lozano è ufficialmente un giocatore del Napoli. E’ stato il presidente Aurelio De Laurentiis a dare l’annuncio su Twitter, dove ha pubblicato una foto dell’attaccante messicano al momento della firma con il messaggio: “benvenuto Hirving”. Lozano arriva al club partenopeo dal Psv Eindhoven a titolo definitivo. Questo il comunicato del Napoli sul proprio sito ufficiale. “Il Napoli ufficializza ...