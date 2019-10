Prendono la laurea dopo 150 anni | la vittoria delle prime studentesse di Medicina

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019) Alla fine ce l’hanno fatta arsi, ma non potranno mai saperlo. Ledibritche del Regno Unito hanno conseguito il titolo 150aver frequentato l’Università di Edimburgo. Le chiamavano le «Edinburgh Seven»: furono tra ledonne ad essere ammesse ad un’università in Gran Bretagna. Volevano diventare medici, e cominciarono a frequentare i corsi universitari nel 1869. Ma una forte pressione da parte dei loro coetanei maschi ha impedito alle sette, Mary Anderson, Emily Bovell, Matilda Chaplin, Helen Evans, Sophia Jex-Blake, Edith Pechey e Isabel Thorne, dirsi e diventare dottoresse. Sophia Jex-Blake aveva coraggiosamente presentato una petizione, per affermare il dirittodonne a frequentare le lezioni di. Il suo appello (purché l’accesso fosse limitato a Ostetricia o Ginecologia) venne sostenuto ...

elena57327263 : @diMartedi Vi sembra possibile che i dipendenti dei Ministeri possano avere redditi di quella portata? Stiamo parla… - tooheavytocarry : che poi everyone: 'col cinese wow oh te prendono dappertutto' MA NELLA REALTÀ COL CAZZ9 PERCHÉ cinese sì... ma co… - Santino09607682 : @PasqualeAndrea @AnnaAscani Guadagna mediamente 14000 euro sl mese le ragazxe della sua età con laurea master ecc… -