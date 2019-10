Pratica sportiva Lombardia tra le principali Regioni d’Europa

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 5 ottobre 2019) Lasi conferma una dellapiù sportive di Italia, con una media dinti molto superiore a quella

98zerocom : Torna “Patti in sport', la due giorni dedicata alla cultura e alla pratica sportiva - OraWeb_TV : “Patti in sport”, due giorni dedicati alla cultura ed alla pratica sportiva - - SMediaBlogger : In Emilia Romagna arriva SportER, la app che favorisce la pratica sportiva dei disabili #social -