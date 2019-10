Poliziotti uccisi in questura a Trieste Sequestrate armi e fondine | il sindacato | «Ci

I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici : il presidente Mattarella sul treno storico rende omaggio ai due Poliziotti uccisi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo...

Agenti uccisi - chef Rubio : «Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro. Politici sciacalli». Salvini : «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...» : chef Rubio vs Matteo Salvini. Lo scontro su Twitter è senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due...

Poliziotti uccisi a Trieste - il Sap : 'Difetto nelle fondine' : L'equipaggiamento in dotazione agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, forse era difettoso. Il Sap (sindacato autonomo di polizia) dopo la sparatoria di ieri in Questura a Trieste hanno denunciato un problema con le fondine. Per ora, i primi accertamenti, non hanno rilevato danni. Le indagini dovranno chiarire come Alejandro Augusto Meran, domenicano di 29 anni, sia riuscito a disarmare il poliziotto e a sparargli. Difetto nelle ...

Portici - Mattarella ricorda i Poliziotti uccisi - la platea applaude : "Riconoscenza e dolore di tutto il Paese" : Il presidente della Repubblica alla cerimonia per i 180 anni della prima ferrovia: "Questo applauso esprime il sentimento di tutta Italia

Poliziotti uccisi a Trieste - la madre del fermato : “Non so come chiedere perdono” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”.Betania, la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti, lo dice al Giornale Rai Rai. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c’è ...

Trieste - sequestrate fondine e pistole di tutti i Poliziotti. Tutto chiaro : come li ha uccisi il dominicano : Sono state sequestrate le fondine e le pistole dei due agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 31 e 34 anni, uccisi venerdì pomeriggio da Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, affetto da disagio psichico e accompagnato negli uffici della Questura di Trieste per il furto di uno scoot

Trieste - Poliziotti uccisi in Questura/ Il fratello del killer e la tentata fuga : Trieste, poliziotti uccisi in Questura. I sindacati alzano la voce: "Sono anni che denunciamo la carenza di equipaggiamenti"

Poliziotti uccisi in questura a Trieste. Sequestrate le fondine - il sindacato : «Ci sono stati problemi» : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

MATTEO DEMENEGO E PIERLUIGI ROTTA/ Poliziotti uccisi a Trieste : come Mario Rega... : PIERLUIGI ROTTA e MATTEO DEMENEGO: chi sono i due Poliziotti uccisi a Trieste nel corso della drammatica sparatoria in Questura.

Poliziotti uccisi a Trieste - il killer non parla <br> Polemiche sulla sicurezza in questura : Due famiglie distrutte e una città sconvolta. Trieste si è svegliata stamattina sotto il peso del duplice omicidio di ieri pomeriggio quando due agenti di polizia di 31 e 34 anni sono stati uccisi da un immigrato dominicano, regolare in Italia secondo quanto scrive oggi la Repubblica. Poliziotti uccisi a Trieste, da Mattarella a Salvini messaggi di dolore, rabbia e ...

Poliziotti uccisi a Trieste - Chef Rubio scatena la polemica : pioggia di critiche : Le pistole rubate, colpi a raffica nella questura di Trieste e due Poliziotti poco più che trentenni uccisi in servizio. A perdere la vita, l’agente Pierluigi Rotta e l’agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, dominicano affetto da problemi psichici, portato in questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina. Tutto inizia quando, in via Carducci, una donna viene rapinata e ...

Poliziotti uccisi in questura a Trieste - l'assassino no risponde al pm. Sequestrate le fondine delle vittime : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

Poliziotti uccisi a Trieste - la rabbia dei sindacati : "Così non si può più lavorare" : "E' da tempo che chiediamo a gran voce dotazioni idonee. Abbiamo bisogno di maggiori tutele", ha spiegato il Sap. "Troppe...