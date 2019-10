Poliziotti uccisi a Trieste | Pierluigi e la stessa passione di papà | «Onorava la divisa e

Sparatoria davanti alla questura di Trieste - uccisi due Poliziotti : Ad aprire il fuoco sarebbero stati due fratelli, uno dei quali era stato accusato di rapina: sono stati fermati entrambi

Cinque Poliziotti e carabinieri uccisi dall'inizio dell'anno : Tre uomini dell'Arma caduti in Puglia, Lombardia e nella capitale. E poi i due agenti vittime della tragedia di Trieste

Due Poliziotti sono stati uccisi in Questura a Trieste : Un uomo fermato insieme al fratello e sospettato di una rapina sarebbe riuscito a impossessarsi della pistola di un agente e avrebbe sparato

Trieste - i Poliziotti uccisi da un dominicano. Il testimone : "Un energumeno - è andato in bagno poi il raptus" : A Trieste, due agenti di polizia sono morti in seguito ad una sparatoria avvenuta in Questura, uccisi da uno dei due uomini accusati di furto e portati lì per accertamenti. Le due vittime sono Matteo Demenego, 31enne di Velletri, e Pierluigi Rotta, 34 anni (le foto tratte dal profilo Twitter di Cron

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due Poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen

Trieste. Due Poliziotti uccisi in una sparatoria nella Questura : Italia sotto choc. Due agenti di Polizia sono stati uccisi in una sparatoria attorno alle 17 di venerdì nella Questura

Poliziotti uccisi a Trieste - il messaggio del collega : “I due agenti sono morti - avevano 30 anni” : "Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai due colleghi in atrio. Hanno smesso perché sono morti tutti e due. Non superavano i 30 anni". Con questo messaggio vocale, registrato da un poliziotto e rapidamente rimbalzato tra i cellulari degli appartenenti alle forze dell'ordine, si sta diffondendo la notizia tragica: i due Poliziotti rimasti feriti nella sparatoria a Trieste non ce l'hanno fatta.Continua a leggere