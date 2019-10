Poliziotti uccisi a Trieste Il compleanno pochi giorni fa e l’amore per Valentina | chi

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2019) Una pistola sfilata, colpi a raffica nella questura die duepoco più che trentenniin servizio. A perdere la vita, l’agente Pierluigi Rotta e l’agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, dominicano affetto da problemi psichici. Portato in questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina e accompagnato in bagno, all’uscita ha sfilato la pistola a uno dei duee ha iniziato a sparare a bruciapelo contro gli agenti. L’uomo non risponde ai magistrati. Nella serata di ieri, infatti, il magistrato di turno e il procuratore – dopo che il primo in questura aveva sentito il fratello del pluriomicida – si sono recati in ospedale per interrogare l’indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. I magistrati lo hanno dichiarato in stato di fermo. È ...

