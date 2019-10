Poliziotti uccisi a Trieste | chi erano Matteo Demenego e Pierluigi Rotta | «Due ragazzi

Trieste - i Poliziotti uccisi da un dominicano. Il testimone : "Un energumeno - è andato in bagno poi il raptus" : A Trieste , due agenti di polizia sono morti in seguito ad una sparatoria avvenuta in Questura, uccisi da uno dei due uomini accusati di furto e portati lì per accertamenti. Le due vittime sono Matteo Demenego, 31enne di Velletri, e Pierluigi Rotta, 34 anni (le foto tratte dal profilo Twitter di Cron

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due Poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen