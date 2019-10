Poliziotti uccisi a Trieste | chi era Pierluigi Rotta | l’eroe dei giorni nostri

Sallusti e i Poliziotti uccisi : "Pd e M5s pensano allo Ius soli - chissà se adesso...". Vergogna italiana : L'emergenza sicurezza non è né "una percezione" né una "vicenda politica", ma la dura realtà. Alessandro Sallusti, sul Giornale, commenta la vicenda di Trieste, con due poliziotti freddati in Questura da un dominicano immigrato regolare, con un misto di rabbia e amarezza: "Hai voglia a gettare acqua

Poliziotti uccisi a Trieste - chi erano Matteo Demenego e Pierluigi Rotta : «Due ragazzi speciali» : «Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni». Un agente della Questura si commuove e gli spunta qualche lacrima quando, rispondendo alle domande sui due Poliziotti uccisi, precisa di...

Poliziotti uccisi a Trieste - Pierluigi e la stessa passione di papà : «Onorava la divisa e amava il calcio» : «Che lo tengo a fare più acceso?». Ha posato il telefono ed è scoppiato in lacrime il papà di Pierluigi Rotta, il poliziotto ucciso ieri pomeriggio a Trieste, dopo...

Trieste - i Poliziotti uccisi da un dominicano. Il testimone : "Un energumeno - è andato in bagno poi il raptus" : A Trieste, due agenti di polizia sono morti in seguito ad una sparatoria avvenuta in Questura, uccisi da uno dei due uomini accusati di furto e portati lì per accertamenti. Le due vittime sono Matteo Demenego, 31enne di Velletri, e Pierluigi Rotta, 34 anni (le foto tratte dal profilo Twitter di Cron

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due Poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen