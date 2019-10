Poker del Diablo a Buriram | Quartararo si prende la pole position in Thailandia

Sta per nascere un colosso mondiale del Poker online : Flutter Entertainment, società che controlla Paddy Power, e Stars Group, compagnia proprietaria di poker Stars, hanno raggiunto un accordo che porterà alla loro fusione. Nasce così il più grande gruppo specializzato nel gioco online, che punta a crescere e guarda soprattutto a crescere negli Stati Uniti. Al termine dell'operazione, gli azioni di Flutter deterranno circa il 54,64% della nuova società, mentre quelli di Stars Group, ...

Serge Gnabry - è nata una stella : il tedesco del Bayern sigla un Poker al Tottenham : Fra i protagonisti del martedì appena trascorso in Champions League c'è indubbiamente Serge Gnabry, attaccante classe '95 che è stato assoluto protagonista della partita nella quale il Bayern Monaco ha battuto con il roboante punteggio di 7-2 i finalisti uscenti del Tottenham. In particolare Gnabry ha segnato ben quattro gol in questa partita. Profeta in patria Per una volta si può dire che il detto "Nemo profeta in patria" non valga. Serge ...

Atletica - Mondiali 2019 : Fraser-Pryce e Taylor - Poker iridati! Asta a Sidorova - USA col record del mondo nella 4×400 mista : Giornata pirotecnica a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati quattro titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in attesa della 20 km di marcia femminile che scatterà alle ore 23.00 italiane (Antonella Palmisano si giocherà una medaglia). Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri femminili, di seguito la cronaca e tutti i risultati del terzo giorno di gare della rassegna iridata. FINALI: 100 METRI (FEMMINILE) – ...

Poker dell'Atalanta - battuto il Sassuolo 4-1 : Una Atalanta dirompente travolge il Sassuolo per 4-1 al Mapei Stadium e sale a quota tredici punti in classifica.

Llorente è super - Poker del Napoli a Lecce : Un Napoli ordinato, nonostante la squadra ampiamente rivoluzionata, sbanca Lecce grazie a super Llorente con un poker a domicilio (doppietta dello spagnolo Fabian Ruiz e Insigne, Mancosu per i giallorossi), e si lancia all'inseguimento della coppia Inter e Juventus. Un 1-4 che non lascia spazio ad alcuna analisi tecnica, troppo ampio e' apparso il divario tra le due formazioni, con il Lecce incapace di arginare la forza degli avversari. Ancora ...

Llorente show : doppietta nel Poker del Napoli a Lecce La Roma vince con Dzeko : La formazione di Ancelotti si sblocca nel primo tempo grazie ai gol dello spagnolo e di Insigne su rigore. Nella ripresa a segno Fabian Ruiz e poi ancora il navarro

Risultati Serie A – Roma all’ultimo respiro sul Bologna - Poker del Napoli a Lecce : primo sorriso per la Samp : Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato. Donato Fasano/LaPresse La rete di Manolo ...

Live Palermo-Marina di Ragusa Serie D - Pergolizzi a caccia del Poker : Nella quarta giornata del campionato di Serie D Girone I, il Palermo di mister Rosario Pergolizzi ospitano il Marina di Ragusa, terribile matricola del raggruppamento: il match è in programma oggi allo stadio Renzo Barbera, con fischio d'inizio previsto per le ore 15.00. I rosanero sono reduci da tre successi consecutivi, che hanno proiettato la compagine siciliana in vetta alla classifica a quota nove punti, in coabitazione con l'Acireale, ...

Poker della Roma - Sassuolo battuto 4-2 - in gol al debutto Mkhitaryan : Poker della Roma, Sassuolo battuto 4-2, in gol al debutto Mkhitaryan. La Roma batte il Sassuolo per 4-2 nel primo posticipo della terza giornata

Cristiano Ronaldo - il Poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un nuovo record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...

Buona la prima per Nicolato - Poker dell'under 21 sulla Moldavia : La nuova Under 21 di Paolo Nicolato riparte con una vittoria a Catania. Dopo aver accantonato la delusione dell'Europeo casalingo

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - Poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - Poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 ATALANTA-Torino 2-3, goooooooool, Izzooooooo, punizione di Baselli da posizione laterale che Izzo in tuffo mette in rete. 22.05 GENOA-FIORENTINA 1-0, Pinamonti cross per Kouamé che di testa tutto solo manda a lato. 22.04 CAGLIARI-INTER 1-1, giallo per Nainggolan per proteste per una punizione di Sensi che finisce sulla traversa. 22.01 UDINESE-PARMA 1-2, Goooooool, Gaglioloooooo, Gervinho ...