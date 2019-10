Fonte : wired

(Di sabato 5 ottobre 2019) Creato nel 1940 da Bill Finger, Bob Kane & Jerry Robinson,nel tempo si è trasformato dall’originale maniaco omicida a ridacchiante imbroglione, sia per vendere meglio il fumetto ai più giovani, sia per il panico morale sui presunti contenuti. Questa copertina di Neil Adams del 1973 segna il ritorno alle origini del personaggio come psicopatico È finalmente nelle sale di tutto il mondo. Ildi Todd Phillips dedicato al più celebre antagonista di Batman era già attesissimo dai fan dopo l’uscita del trailer, ma la febbre è cresciuta con la notizia del Leone d’oro a Venezia. Per diversi critici ora è scontata la corsa agli Oscar. Ma c’è un’ombra che ha gravato sull’uscita di questo. Le notizie dagli Stati uniti parlano di eccezionali misure di sicurezza dispiegate intorno ai cinema. Il timore è che ci siano episodi di violenza, ...

SimonaMalpezzi : La #lega delle percentuali. Stanno raschiando il fondo del barile perché la #bestia della comunicazione ha bisogno… - MilanoCitExpo : Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America -