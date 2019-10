Paura sul volo Bari-Londra | fumo in cabina | atterraggio d’emergenza a Basilea

«Mi hanno rubato l'auto» - e lancia sedie sulla folla : Paura in piazza Garibaldi : Panico in piazza Garibaldi, a Napoli dove un uomo ha improvvisamente lanciato decine di sedie in aria, rischiando di ferire i passanti .L'episodio è accaduto intorno a mezzogiorno,...

Champions Leauge – Conte carica l’Inter : “Lukaku infortunato - ma contro il Barcellona senza Paura! E sulla Juventus…” : Antonio Conte carica l’Inter in vista del big match di Champions League contro il Barcellona: anche senza Lukaku i nerazzurri si giocheranno le proprie chance. Poi testa alla Juventus Due big match nel giro di pochi giorni: prima il Barcellona in Champions League, poi la ‘sfida scudetto’ contro la Juventus in campionato. Settimana di fuoco per l’Inter che dovrà dimostrare che il proprio inizio di stagione non sia ...

Paola Perego a Verissimo sul suo momento difficile : “Ho avuto Paura” : Verissimo: Paola Perego torna a parlare della chiusura di Parliamone…sabato Domani pomeriggio andrà in onda Verissimo. Tuttavia, come noto a tutti, la puntata è già stata registrata in questi giorni. Per tale motivo sono uscite poco fa le anticipazioni inerenti a ciò che ha detto Paola Perego dalla Toffanin a Verissimo. In questa occasione, oltre ad aver annunciato di star scrivendo un libro inerente agli attacchi di panico di cui ha ...

Paura sul viadotto dell'A6 : precipita col tir nel vuoto - camionista illeso : Nonostante il volo di 40 metri, l'incidente ha avuto conseguenze gravi solo per il traffico sulla autostrada A6 rimasta...

Paura sull’autostrada A6 - tir sbanda e precipita da un viadotto - conducente salvato : L'incidente stradale su un viadotto nel territorio del comune di Altare, in provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il camionista avrebbe improvvisamente sbandato e all'uscita da una galleria avrebbe sfondato il guardrail facendo un volo nel vuoto di diversi metri ma si è salvato.Continua a leggere

“Ho avuto Paura”. Platinette - confessione inaspettata : la verità sullo stop in tv : La popolare soubrette ha deciso di rompere il silenzio e raccontare durante la prima puntata di Italia sì, i motivi che lo hanno spinto a lasciare la trasmissione. Una confessione inaspettata, che ha accennato a problemi personali e di salute. Nella fattispecie Mauro Coruzzi - Platinette - ha dichiarato di essere stato oberato dal lavoro nell’ultimo periodo, situazione che lo ha spinto ad una cattiva alimentazione che si è poi ripercossa sulla ...

Parliamo del disastro sulle Alpi Apuane senza Paura : È drammaticamente presente anche l’Italia in “Antropocene. L’epoca umana”, il film che in tutto il mondo sta proponendo immagini che parlano da sole della devastante presenza dell’uomo sulla Terra. Un film dove insieme alle inquietanti scavatrici alte come palazzi nelle scene girate a Norilsk in Siberia, o nelle miniere di fosfato in Florida, in quelle di litio in Cile o ad Himmerath in Germania, ci sono ...

Paura sulle Alpi - violenta esplosione sul Brennero nel villaggio di St. Jodok al confine Italia-Austria : si temono vittime [FOTO LIVE] : Pochi minuti fa nel piccolo villaggio Alpino di St. Jodok, nel Comune di Vals in Austria, a pochi chilometri da Vipiteno e dal confine con l’Italia, lungo la linea ferroviaria del Brennero, si è verificata una violenta esplosione. In base alle prime informazioni, l’esplosione è stata provocata da lavori su un tubo del gas. Numerosi feriti accertati, ma si temono vittime. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Paura sulle Alpi, violenta ...

Scossa di terremoto a Castelsantangelo sul Nera : “La Paura ti fa rivivere il passato” : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 8 km sudest da Castelsantangelo sul Nera (MC) alle 03:28:40, ad una profondità di 11 km. “La paura delle scosse ti fa rivivere il passato anche se sei in una situazione sicura“, dichiara Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera. “Senti il rumore, l’ululato e poi iniziano le vibrazioni e a volte il botto, quando sei epicentro senti anche 2.1“. “A ogni ...

Back to school : l’impressionante video sulla Paura delle stragi a scuola : In meno di cento anni – e con un incremento esponenziale negli ultimi decenni – più di 1200 persone sono morte, negli Usa, nel corso di uno school shooting: Colombine, Parkland e Sandy Hook sono solo le più famose, tra le stragi di massa nelle scuole americane, compiute spesso da studenti o ex studenti. Già nel 2018 il Guardian aveva denunciato il terrore diffuso tra studenti ed insegnanti; terrore che è contemporaneamente causa ed ...

Paura in Francia - pantera nera si aggira sul cornicione del palazzo ed entra in casa : L'insolita scena nella città di Armentières, nel nord della Francia. La pantera per diversi minuti si è aggirata sul cornicione del palazzo di tre piani prima di essere spinta a entrare in un appartamento dove è stata sedata con un dardo. Nonostante le indagini, nessuno ha saputo ancora dare una spiegazione valida alla insolita presenza dell'animale sui tetti del centro città.Continua a leggere

Sul mercato del petrolio è già passata la Paura : ?prezzi ancora in calo : Le quotazioni del greggio dopo l’impennata di lunedì sono scese per la seconda seduta consecutiva:?Brent e Wti hanno perso circa il 2%, portandosi rispettivamente sotto 64 dollari e intorno a 58 dollari

Terremoto Sicilia - notte di Paura sull’Etna : nuove scosse a Bronte [MAPPE e DATI] : notte di paura in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove si sono verificate diverse scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32. La scossa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a Bronte, in provincia di Catania: l’ipocentro è stato individuato a 6.9 Km di profondità. Si tratta della terza scossa di magnitudo superiore a 2.5 della serata con lo stesso epicentro: alle 20.40 ne è stata segnalata una di magnitudo ...

Parla Federica - insultata per aver contestato Salvini : "Ho avuto Paura - ma lo rifarei" : La giovane contro la presenza del leader della Lega durante una festa dedicata ai bambini. Cori e insulti sull'aspetto fisico. Tra le persone che hanno provato a strapparle il cartello anche una consigliera comunale leghista. Bargi (Lega): "Condanno violenza verbale, ma io non...