Pattinaggio artistico | ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 | Daniel Grassl

(Di sabato 5 ottobre 2019) Missione Compiuta.ha staccato il biglietto per le Finali di Torino vincendo l’ultima tappa di qualificazione del circuito ISU-2020 di, in corso di svolgimento alla Wurth Arena di(Bolzano). Il talento altoatesino non ha deluso le aspettative, mandando in visibilio tra le mura amiche gli spettatori inaugurando il suo bellissimo programma interpretato sulle note delle colonne sonore dei film di Tom Ford “L’uomo in più” e “Animali notturni“ con un mastodontico quadruplo lutz, collocando come secondo salto il quadruplo rittberger, atterrato con step out. Dopo aver realizzato il triplo axel l’azzurro ha poi eseguito combinazioni di fondamentale importanza come triplo rittberger/euler/triplo salchow, triplo lutz/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, completando gli ...

