Partite Iva | stretta del governo sulla flat tax fino a 65mila euro

Partite Iva - flat tax maggiorata a rischio per 1 professionista su 10 : L’addio al regime forfettario in versione extra large rischia di lasciare a bocca asciutta quasi un professionista su dieci. Per la precisione l’8,4% della platea

Manovra : tasse in busta paga ridotte - niente flat tax estesa alle Partite Iva Ipotesi cashback e «bonus della Befana» : Le ipotesi allo studio del governo per la Manovra 2020, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta all’evasione attraverso i pagamenti elettronici, soglia ridotta per il subappalto nei cantieri

Conte : ?flat tax Partite Iva resta - punto a incrementarla : «La cosiddetta flat tax» per gli autonomi e le partite Iva «la conserveremo e cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori. Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale al di sopra di 65mila euro» dice il Premier Giuseppe Conte

Conte : "Conserveremo flat tax per autonomi e Partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale" : Giuseppe Conte, in un’intervista a Ceglie Messapica (Brindisi) ad Affaritaliani.it, ha dichiarato che “la cosiddetta flat tax” per gli autonomi e le partite Iva “la conserveremo e cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori”. “Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale - aggiunge il premier - al di sopra dei 65mila euro”.Il premier ha poi smentito un ...

Conte a #LaPiazza : "Nessun ritocco a quota 100Incrementeremo la flax tax per le Partite Iva". La diretta : "Conserveremo reddito di cittadinanza e quota cento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica in occasione di un’edizione straordinaria de "La Piazza", la kermesse organizzata dal primo quotidiano digitale in collaborazione con il Comune in provincia di Brindisi. E “si conserverà anche quota cento, non è allo studio una rimodulazione", ha assicurato. Segui ...

Fattura elettronica regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo : Fattura elettronica regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo Tra le priorità del governo la lotta all’evasione fiscale: in quest’ottica, con la Legge di Bilancio 2020 potrebbe essere previsto l’obbligo di Fattura elettronica anche per i contribuenti del regime forfettario. Fattura elettronica: a chi verrà esteso l’obbligo? La discussione sulla prossima Legge di Bilancio entra sempre più nel vivo: la possibilità di ...

Partite Iva - allo studio obbligo di fattura elettronica per 2 milioni di forfettari : Il Governo valuta un doppio intervento sulle Partite Iva tra manovra e decreto fiscale collegato: confermato il regime forfettario fino a 65mila euro ma con correttivi antievasione mentre il superforfait al 20% è tra sospensione e addio

Fisco : Castelli - ‘su flat tax per Partite Iva sotto i 100 mila confronto con Ue’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – La ‘flat tax’ per la partite Iva sotto i 100mila euro ‘non è a rischio ma è ovvio che misure come questa vanno monitorate. Stiamo aspettando ancora la risposta di Bruxelles sulla misura del tetto fino ai 100 mila euro. Non voglio allarmare nessuno, ma quando si fa una norma bisogna vederne gli effetti prodotti e valutare gli upgrade in relazione ai monitoraggi. C’è ancora una ...

Partite Iva - a rischio l’estensione della flat tax fino a 100mila euro : Il secondo round dovrebbe scattare a inizio 2020, ma non c’è ancora l’ok Ue. Il governo a corto di fondi per la manovra potrebbe destinare altrove gli oltre 2 miliardi di dote. Oggi la soglia è 65mila euro

Partite IVA/ Lavoratori autonomi e flat tax - dove sta il vero 'valore aggiunto'? : Nel 2020 debutta la tassa piatta per imprenditori individuali e professionisti. Occorre invece partire da un reale riconoscimento delle proprie competenze

Fisco : Bitonci (Lega) - ‘flat tax per Partite Iva successo straordinario’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sarebbe un grave errore cancellare la flat tax al 15% per partite iva e professionisti. I dati ci danno ragione e non sono interpretabili”. Così Massimo Bitonci, deputato Lega ed ex sottosegretario al Mef con delega al Fisco nel primo Governo Conte.”196.060 nuove partite iva nei primi tre mesi del 2019 e 136.323 aperture nel secondo trimestre -prosegue Bitonci- Le adesioni al regime ...