Papera Reina | il VIDEO del clamoroso errore del portiere rossonero

Genoa-Milan - gol su punizione per Schone : ma la Papera di Reina è clamorosa! [VIDEO] : Il Genoa passa in vantaggio nella sfida contro il Milan: sul finire del primo tempo Schone apre le marcature su punizione, ma la papera di Reina è clamorosa Un episodio incredibile apre le marcature di Genoa-Milan. Su calcio di punizione Lasse Schone firma l’1-0 per la formazione ligure, ma l’errore di Pepe Reina è clamoroso. Il portiere spagnolo, che ha sostituito Donnarumma fermatosi nel riscaldamento, è stato ingannato dalla ...