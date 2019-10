Papa contro "Chiesa senza compassione"

Pastori "leali", capaci di "", accantonando atteggiamenti "di condanna" e "indifferenza". Uomini che non delegano ad altri "lavandosene le mani". E' l'identikit del pastore doc, tracciato daFrancesco nell'omelia nella Basilica vaticana per la creazione di tredici nuovi cardinali. "I discepoli di Gesù dimostrano spesso di esseredi fronte al problema delle folle da sfamare", accusa, "è il lavarsi le mani". "è la parola chiave,diversamente, non si può essere leali",afferma.(Di sabato 5 ottobre 2019)