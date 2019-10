Paolo Bonolis | «Quando Freddie Mercury mi fece delle avances»

“La mia prima volta…”. Paolo Bonolis senza freni : la confessione è bollente : Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“. Nel libro edito da Rizzoli, il libro racconta aneddoti della sua vita personale. Da tempo abituato a raccontarsi privatamente in via scritta, il presentatore aveva già annunciato l’imminente uscita di una raccolta di memorie personali. Ne ha parlato ai microfoni di Rai 1, lasciandosi andare ad una ...

Paolo Bonolis : “Freddy Mercury mi fece delle avances” : Si intitola “Perché parlavo da solo” il primo Libro di Paolo Bonolis, un’autobiografia in cui il celebre conduttore racconta molto di sé, al di là della “maschera” che indossa quando è in tv. E rivela particolari familiari inediti, come quello sulla moglie Sonia Bruganelli, che definisce “un cecchino”. Di questo e molto altro ha parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato aneddoti gustosi, uno dei quali ...

Paolo Bonolis : Quella volta che Laurenti mangiò cibo per gatti : Paolo Bonolis per la prima volta nella sua vita, a 58 anni, ha deciso di raccontare tutta la sua vita in un libro dal titolo “Perché parlavo da solo”. Una infanzia serena con mamma segretaria di una impresa di costruzioni, mentre il padre caricava il burro ai mercati generali. Da loro ha imparato il senso del sacrificio e del lavoro ma anche a goderne di ogni piccolo successo. “Non esiste la felicità – afferma Bonolis al settimanale Tv Sorrisi e ...

Paolo Bonolis : ‘Mia moglie Sonia ha la precisione di un cecchino - sa dove colpire’ : “Ha l’intelligenza, la precisione di un cecchino. Sa dove colpire, prende la mira e preme il grilletto” così Paolo Bonolis descrive la moglie Sonia Bruganelli in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo libro “Perché parlavo da solo”. Parole che non sembrano d’amore, ma che in realtà col fare scanzonato del conduttore sottendono una grande ammirazione e stima per la donna che gli sta accanto ...

Ciao Darwin - condannata l'ex soubrette di Paolo Bonolis : prostituzione - un caso spaventoso : Kyra Kole, all'anagrafe Edyna Greta Gyorgy, ex soubrette di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, è stata condannata in primo grado dal tribunale di Monza. La ballerina è stata condannata a due anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, col beneficio della sospensione con

Casting per 'Avanti un Altro' - con Paolo Bonolis - e per uno short film in Sardegna : Casting per la ricerca di concorrenti per Avanti un Altro, programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Le selezioni si svolgeranno nel mese di ottobre in numerose città d'Italia. Sono inoltre, attualmente, ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di vari ruoli, da protagonisti, ma anche secondari, per un interessante cortometraggio da girare in Sardegna entro la fine del 2019. Avanti un Altro Sono state fissate varie ...

Laura Freddi ricorda l'ex a Vieni da me : Paolo Bonolis non mi faceva parlare in tv : La nuova edizione di Vieni da me è ufficialmente partita alcuni giorni fa ed è condotta dalla presentatrice partenopea Caterina Balivo. In un nuovo appuntamento tv di Vieni da me, è apparsa in studio la showgirl Laura Freddi, la quale negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo recente ingaggio alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che l'ha vista protagonista in qualità di concorrente del celebre reality show targato ...

Laura Freddi : “Paolo Bonolis non mi faceva mai parlare in tv - non voleva che facessi questo mestiere” : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare della lunga storia d’amore che ha vissuto con Paolo Bonolis rivelando un retroscena inedito sul loro rapporto. “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire”, ha detto precisando però che non è per questo motivo che è finita la loro relazione: “Ancora oggi le ...