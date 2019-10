Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Fatte le debite proporzioni, ae Pavia sta accadendo qualcosa di assimilabile alla “marcia dei quarantamila”, che nell’ottobre 1980 a Torino vide gli impiegati e i “quadri” della Fiat manifestarei picchettaggi di altriche impedivano loro di entrare in azienda. Anche in questo caso isi dividono. Da una parte quellierative che si riconoscono in Adl-Cobas, chiedono contratti a tempo indeterminato e per questo hanno bloccato l’uscitamerci dai magazzini della, gruppo che commercializza prodotti di bellezza e per la casa. Dall’altra la “marciacommesse”, che rivendicano il proprio diritto a lavorare e a non veder danneggiata l’azienda. E che si sono posizionate sulla parte opposta della strada, innalzando tanti cartelli con la stessa frase: “Vogliamo lavorare. Protestare per costruire, non per ...

TutteLeNotizie : Padova, i dipendenti di Tigotà contro i lavoratori delle coop che scioperano per l… - carlofustone1 : Sciopero alla Tigotà di Padova e Pavia, lavoratori contro: i dipendenti protestano contro i precari. Il capolavoro del turbo liberismo. -