Padova | esponente FdI esclusa da squadra di calcio a 5 di un’associazione antirazzista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Da una settimana aveva iniziato ad allenarsi con lafemminile dia 5 dell’associazione sportiva Quadrato meticcio, che nel proprio statuto ha tra i valori portanti l’impegno contro il razzismo e l’inclusione dei migranti. Poi Elvira Bello,na di Fratelli D’Italia, ha pubblicato sui social post contro i migranti e messo un like a una pagina con frasi di Mussolini. A quel punto lal’ha estromessa. Lei si dice “incredula” e “discriminata” e incassa la solidarietà di Giorgia Meloni e altri big del partito nato dalle ceneri del Movimento Sociale. Bello è la coordinatrice del circolo di Cadoneghe () di Fratelli d’Italia. Aveva contatto laper riprendere l’attività sportiva. Dopo una settimana di allenamenti, però, non le è stato più consentito di continuare. La donna si è detta incredula per ...

