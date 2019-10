Online il video di “Freedom” | nuovo singolo di Zucchero

“Tua per sempre” il nuovo singolo di Elisa - Online il video : Un gioco di ombre e bianchi e neri per raccontare una storia speciale e commovente. Esce sul canale Vevo ufficiale di Elisa, il video del nuovo singolo "Tua per sempre", estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti" (Disco di Platino con Island Records). Il video è diretto da Attilio Cusani, con la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro Production. "Tua per sempre" vive della contrapposizione tra un inciso potente e falsetti eterei che ...

15enne schiaffeggia disabile : video Online/ Lo filma mentre gli amici ridono : 15enne schiaffeggia disabile, video postato online. Il ragazzino è stato denunciato dalle forze dell'ordine: in corso ulteriori indagini

Abusa della figlia di 2 anni e mezzo : papà si filma e vende i video Online : Pensava di farla franca vendendo i video pedopornografici a un sito gestito in Australia, ma così non è stato e un 46enne di Treviso è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata. Ora è detenuto nel carcere di Treviso in attesa dell’interrogatorio. L’uomo violentava la propria figlioletta da quando aveva 2 anni e filmava gli abusi, per poi rivendere i video dall’altra parte del mondo. Faceva ...