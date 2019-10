New York | strage di senzatetto | quattro uccisi nel sonno | uno ferito

Fonte : blogo

(Di sabato 5 ottobre 2019) A New, nel quartiere di Chinatown, è andata in scena quella che si può definire una vera e propriadi: bensono statie uno. L'autore delle aggressioni sarebbe un 24enne, già arrestato dalla polizia, che li avrebbe colpiti con una spranga di metallo mentre dormivano.La persona ferita, un 49enne, è stato portato al New-Presbyterian Lower Manhattan Hospital con lesioni gravi alla testa. Proprio lui è stato il primo a essere trovato dai poliziotti dopo una segnalazione arrivata al 911 alle ore 1:50 della scorsa notte da parte di una persona non coinvolta nelle aggressioni.Dopo aver aiutato il, gli agenti hanno poi scoperto, una dopo l'altra, levittime. Per ora non si sa ancora nulla né sull'aggressore, né sui possibili motivi che lo hanno portato a questo assurdo gesto. A Newsi stima che per strada vivano ...

