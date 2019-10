Netflix tra il rinnovo di Elite | il trailer di The Kominsky Method e l' esclusione dai

Accordo tra Mediaset e Netflix per la realizzazione di sette film - a breve l'annuncio ufficiale : Un Accordo storico, importante e sicuramente significativo per lo streaming italiano ed europeo. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg Netflix e Mediaset avrebbero firmato un Accordo pluriennale per la realizzazione di sette film. l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire la prossima settimana a Roma, probabilmente l'8 ottobre, quando Reed Hastings, Chief Exectuive Office di Netflix, dovrebbe essere a Roma per un evento.Non ci sono dichiarazioni ...

L’accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

Travis Scott - il documentario su Netflix e 5 buone ragioni per guardarlo : Per uno come Travis Scott così concentrato sulla musica, il gossip delle ultime ore non deve suonare proprio benissimo. Ma tant'è. Kylie Jenner e il rapper di Astroworld e del documentario Netflix Look Mom I Can Fly avrebbero deciso di mettere in pausa la loro relazione, che durava - tra alti e bassi - da due anni e dalla quale è nata la figlia Stormi. Ma chi è realmente Travis Scott, pseudonimo di Jacques Berman ...

«Peaky Blinders» 5 - quando esce in setraming su Netflix - il cast - le novità : È tempo di guerra per Tommy Shelby e non solo: Peaky Blinders 5 arriva con sei nuovi episodi che portano la serie di Steven Knight ancora più addentro la storia inglese e del mondo, in uno dei capitoli più complessi dell'epoca moderna, attraverso le vicende del protagonista interpretato da Cillian Murphy. A distanza di quasi due anni dalla quarta stagione e dopo la messa in onda inglese, la quinta stagione di Peaky Blinders ...

6 Underground - il trailer del film Netflix con Ryan Reynolds diretto da Michael Bay : 6 Underground, il trailer del nuovo blockbuster di Netflix con Ryan Reynolds diretto da Michael Bay di Transformers. Netflix ha appena rilasciato il trailer di 6 Underground, un grosso blockbuster diretto da Michael Bay e con Ryan Reynolds nei panni del protagonista. Dal trailer traspare in modo dirompente lo stile plastificato del regista che abbiamo conosciuto in tutti i suoi film sui Transformers. Il film uscirà su Netflix il 13 ...

Stranger Things 4 - Netflix pubblica il teaser ufficiale : 'Non siamo più a Hawkins' : È arrivato poche ore fa da Netflix l'annuncio ufficiale del rinnovo di Stranger Things per una quarta stagione con un teaser che mostra il logo della serie con il numero quattro accompagnato in sottofondo dall'ormai celebre main theme e da rumori inquietanti. Non c'erano dubbi sull'imminente notizia, ma un annuncio ufficiale è qualcosa di più concreto. Il video conferma un'altra quasi certezza sul luogo in cui si svolgeranno le vicende della ...

Stranger Things 4 si farà - l'annuncio di Netflix con un teaser (Video) : "Non siamo più a Hawkins". Cinque parole che in pochi secondi hanno scatenato teorie ed ipotesi: tanto basta, per una serie fenomeno come Stranger Things, il cui rinnovo per una quarta stagione (assolutamente non una sorpresa, ma non ancora annunciata, come nello stile di Netflix) è stato confermato quest'oggi con un teaser che ci fa immergere nuovamente nelle atmosfere del Sottosopra.Come potete vedere nel video in alto, il logo della serie, ...

Stranger Things 4 si farà : primo teaser ufficiale da Netflix VIDEO : Stranger Things 4 si farà: Netflix ha diffuso il primo teaser ufficiale Ora non ci sono più dubbi: Stranger Things 4 si farà! Netflix ha annunciato sui propri account social che la quarta stagione della celebre serie tv è in lavorazione. Non solo: la piattaforma streaming ha pure diffuso il primo teaser ufficiale. Come potete […] L'articolo Stranger Things 4 si farà: primo teaser ufficiale da Netflix VIDEO proviene da Gossip e Tv.

Netflix rinnova Stranger Things e sigla un accordo di produzione con i fratelli Duffer : Stranger Things, Netflix rinnova la serie per una quarta stagione e si tiene i fratelli Duffer con i quali stipula un accordo di produzione in esclusiva. Nessuno ne dubitava, ma la conferma è sempre necessaria, Netflix ha rinnovato Stranger Things per una quarta stagione. L’annuncio è arrivato con un video abbastanza semplice con il solito logo di Stranger Things e la musica che si sposta poi nel Sottosopra, ma poi arriva una conferma che ...

«Stranger Things 4» - quando esce e cosa significano gli indizi social di Netflix : Ci sono poche cose che sono sicure e non certe nel contempo e una di queste è Stranger Things 4. Da quando la terza stagione della serie ormai cult dei fratelli Duffer è uscita su Netflix, i fan aspettano con trepidazione la conferma ufficiale del proseguo della storia. Nessuna conferma ufficiale è ancora mai arrivata da Netflix, ma una cosa è certa: Stranger Things 4 si farà. Anzi, sebbene non ci sia traccia del ...

Space Force - John Malkovich tra i protagonisti della serie Netflix di Steve Carell e Greg Daniels : Space Force: John Malkovich, Ben Schwartz e altri nel cast della serie Netflix creata da Steve Carell e Greg Daniels. Qualche tempo fa Donald Trump aveva annunciato la Space Force per proteggere la Terra da attacchi alieni. Qualche giorno dopo Netflix rilasciò un teaser con cui annunciava lo sviluppo di una comedy, dal titolo Space Force, creata da Greg Daniels e Steve Carell, che ha annunciato i primi protagonisti che faranno parte del ...

Dopo Scandal Kerry Washington madre coraggio in American Son - il trailer svelato da Netflix la notte degli Emmy : Dopo aver abbandonato due anni fa il ruolo di Olivia Pope, Kerry Washington Dopo Scandal ha ottenuto grandi elogi dalla critica per il suo American Son, uno spettacolo teatrale di cui è interprete e produttrice. Archiviata la televisione per un po' Dopo aver girato ben sette stagioni del political drama di Shonda Rhimes, la Washington si è calata nei panni di una madre disperata a teatro, ottenendo il plauso dei critici e suscitando ...

La serie Narcos di Netflix diventa videogioco : trailer e uscita su PS4 - Xbox One - PC e Switch : Narcos non è solo una delle serie TV più apprezzate presenti nel catalogo Netflix, ma con il tempo è riuscita ad imporsi come un vero e proprio cult del piccolo schermo. Non così eclatante come Game of Thrones di HBO, intendiamoci, ma comunque capace di ispirare alcuni sviluppatori per realizzare un videogioco dedicato. Proprio come accaduto allo show ispirato a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin! Sì perché, i ragazzi ...

Ryan Murphy - tutta la sua produzione tra serie tv e film da Fox a Netflix : Da quando è approdato su Netflix, ogni due per tre c’è notizia di un nuovo progetto di Ryan Murphy. La sua acquisizione è stato certo un gran bel colpo per la piattaforma streaming, dal momento che Murphy è una delle menti più brillanti in ambito delle serie tv, ma non solo. Mentre si susseguono le novità riguardo le nuove produzioni, negli Stati Uniti è andata in onda la premiere di American Horror ...