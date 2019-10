Nelle città ci sono abbastanza alberi per assorbire l' inquinamento?

Anguillara - Giannini : scarafaggi Nelle aule - amministrazioni pentastellate hanno trasformato città a fogne a cielo aperto : Roma – “Se a governare una qualsiasi città è un sindaco dei 5 Stelle, meglio chiedere la residenza altrove. A Roma i danni prodotti dalla sindaca Raggi li conosciamo tutti, ma non immaginavamo neanche lontanamente che anche nella provincia romana accadessero analoghe situazioni. E se nella capitale girano indisturbati ratti e cinghiali per via dei rifiuti in strada, ad Anguillara Sabazia non va meglio. Circa 400 studenti dell’ex plesso via ...

Helicopter money - Draghi punta a mettere denaro Nelle tasche dei cittadini. Se lo dice lui - fidiamoci : Pensate se i vertici della Nasa aprissero alle teorie negazioniste dello sbarco sulla luna. Oppure se un accademico di grido palesasse serie perplessità sulla condensa delle scie d’aeroplano. O, ancora, se il Presidente della Bce si interrogasse sulla opportunità di immettere moneta nelle tasche dei cittadini anziché nelle casse delle banche. Il mondo al contrario, giusto? Non è mica possibile. Tutti conosciamo bene il confine tra certe verità ...

Sciopero clima - oltre un milione in piazza Nelle città italiane. LIVE : È la terza volta che il movimento “Fridays for Future”, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno Sciopero globale. Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti: giustificare le assenze a scuola degli studenti

Sciopero clima - oltre 1 milione in piazza Nelle città italiane. LIVE : È la terza volta che il movimento “Fridays for Future”, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno Sciopero globale. Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti: giustificare le assenze a scuola degli studenti

Euro 2020 - la Uefa a fianco dell’ambiente : 600 mila alberi piantati Nelle città ospitanti : Importante investimento della Uefa per contrastare i problemi legati al cambiamento climatico. Il presidente Aleksander Ceferin ha annunciato che verranno piantati 50.000 alberi in ognuna delle 12 città che ospiteranno Euro 2020 per festeggiare il 60°anniversario dei Campionati Europei e lasciare un’eredità dopo il torneo. Inoltre la Uefa, firmataria dell’Iniziativa Sports for Climate Action, investirà in progetti di energia rinnovabile ...

Damascelli : ancora una volta scende in campo la procura di Torino. Nelle altre città regna l’omertà : Su Il Giornale Tony Damascelli commenta gli arresti dei capi ultrà bianconeri a Torino, nell’ambito dell’inchiesta scattata dalla denuncia della Juventus. Le procure a velocità diverse Scrive: “Dopo essere stata costretta a un iniziale accordo, la Juventus, già sotto indagine (abbastanza goffa, Nelle intercettazioni imbarazzanti del procuratore Pecoraro) e punita dal tribunale sportivo della Federcalcio, nella figura del suo ...

Case - il rialzo si ferma al 3 - 9%. Gli «affari» Nelle grandi città : nelle otto maggiori città tra aprile e giugno è solo Bologna a crescere a due cifre, si difendono Milano e Roma

Case - vendite in rialzo del 3 - 9%. Gli «affari» Nelle grandi città : nelle otto maggiori città tra aprile e giugno è solo Bologna a crescere a due cifre, si difendono Milano e Roma

Napoli - Arturo dallo spaccio Nelle Vele al reddito di cittadinanza : «Vivo per strada tra mille difficoltà» : Sottoscala bui e maleodoranti in cui non entra mai la luce de sole. Un luogo angusto chiuso da un cancello a cui c?è sempre chi bussa. A qualsiasi ora del giorno e della notte. Continue...

Reddito cittadinanza : al via fase 2 - ma navigator 'a macchia di leopardo' Nelle regioni : Roma, 2 set. (Labitalia) - Al via la fase 2 del Reddito di cittadinanza con la presa in servizio d[...]

Reddito di cittadinanza - solo il 30% occupabile. Da oggi in 704mila Nelle liste : Due disoccupati su tre che saranno indirizzati al patto per il lavoro risiedono nelle quattro regioni del Sud. I centri per l'impiego avranno 30 giorni di tempo per la chiamata

Traffico e meteo - è una Domenica da “bollino rosso” per il rientro Nelle principali città dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il clima Nelle città : l’allarme lanciato dal meteorologo Ernani : “Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano i flussi di aria caldi in uscita dai climatizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come i condizionatori producano uno stravolgimento delle temperature dell’aria nelle città. La prova empirica eseguita da Ernani ha ...

Da Alvaro Soler a Noemi - tutti i concerti di Ferragosto Nelle principali città italiane : Come ogni anno, i concerti di Ferragosto portano sul palco delle principali città italiane gli artisti più amati con eventi gratuiti e a pagamento. Con particolare attenzione si guarda alla Sardegna, che dalla provincia di Cagliari a quella di Olbia-Tempio (OT) registra una giornata intensa di musica live e DJ set. A Budoni (OT), infatti, ci sarà Alvaro Soler con un concerto gratuito presso Piazza del Giubileo, e per la stessa ...