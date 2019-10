Napoli | Ancelotti cambia tutto | ecco il nuovo modulo | le ultime

Ancelotti vuole il Napoli affamato come lo fù il suo Milan : Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Ancelotti vorrebbe il Napoli come fù il suo Milan Ancelotti suona la carica dopo lo sfogo di domenica scorsa al San Paolo. Il clima intorno alla squadra è molto pesante. Dopo lo sconfitta in terna contro il Cagliari ed il pari con il Genk, due squadre nettamente alla portata, il Napoli è chiamato a vincere a Torino. “Ogni risultato diverso da una vittoria sarebbe da ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

Napoli - il talento di Gaetano a disposizione di Ancelotti : “è il miglior allenatore per un giovane” : “Con Ancelotti sono cresciuto tanto, e’ il miglior allenatore che possa avere un giovane come me”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il calciatore si candida ad essere protagonista per il futuro. “Ancelotti e’ il meglio che un giovane possa desiderare come allenatore – ha detto il calciatore classe 2000 -. Ha esperienza, grande ...

Napoli è un malato terminale invisibile dove il fratello di Insigne deve dire la sua su Ancelotti : Da anni questo giornale cerca di raccontare ciò che osserva avvenire in un determinato luogo della terra. Lo fa attraverso un titolo che richiama un concetto senza alcuna sostanza: Napolista è un aggettivo che non evoca alcun ricordo, non richiama alcuna situazione concreta. È piuttosto un auspicio e, come tutti i termini che vivono di una speranza, non conserva alcun significato reale. Guarda al domani con qualche desiderio. Il motivo, forse, è ...

Torino-Napoli - sfida da ex per Mazzarri che non ha mai nascosto la stima per Ancelotti : Per Walter Mazzarri Torino-Napoli non sarà una partita qualunque, scrive il Corriere Torino. E non solo per i suoi trascorsi sulla panchina azzurra, ma perché ha sempre speso buone parole per Ancelotti. Lo ha sempre stimato e parlato di lui come di un collega esemplare. “Forse perché sono i due allenatori con più panchine dell’attuale serie A, o forse perché vivono il calcio in modo quasi opposto”. Lo scorso anno, prima della gara di ...

Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più - il Napoli non vuole lasciare la coperta di Linus : Oggi Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scoperchia quel che da un po’ serpeggia a Napoli: la sensazione che Ancelotti possa non rispettare il contratto triennale. E a fine anno salutare con una separazione consensuale. Ci sono segnali inequivocabili, il che non significa definitivi. A noi i tweet presidenziali sono parsi uno strano segnale. Strani perché non ce li aspettavamo così presto. C’è un tratto caratteristico di De ...

Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne : dopo la lite c'è il compromesso : Finita l' iniziale luna di miele, adesso Carlo Ancelotti deve fronteggiare un primo momento di tensione, il cui esito determinerà il futuro prossimo del Napoli. I risultati delle ultime partite c' entrano fino ad un certo punto, perché il tecnico reggiano - mai così nervoso e corrucciato - si ritrov

Carlo Ancelotti sotto pressione - potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli : Il Corriere dello Sport mette pressione al Napoli ed apre a scenari catastrofici che coinvolgono il mister azzurro Carlo Ancelotti. La stagione in corso potrebbe essere l’ultima in azzurro. Carlo Ancelotti, secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, sarebbe a rischio sulla panchina azzurra. Lo scenario delineato è quello di una risoluzione del contratto anticipata dovuta alla mancanza di risultati a fine stagione. Ancelotti è ...

Zazzaroni : “Se il Napoli non risponde - Ancelotti via da Napoli a fine anno”. Si torna al 4-3-3? : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ipotizza che la partita del Napoli a Torino, domenica, sarà un punto di svolta per Carlo Ancelotti. Il mister, sostiene Zazzaroni, deciderà di concludere la sua esperienza nel Napoli, a maggio, se la squadra non dovesse dargli delle risposte concrete. Insomma, se ci sarà un nuovo passo indietro, Ancelotti se ne andrà. Se l’obiettivo è lo scudetto, la partita di domenica sarà già decisiva. In sei giornate ...

Domani su Radio Amore (ore 15) parte SpaccaNapoli : la leadership di Ancelotti si addice al Napoli? : Comincia venerdì 4 ottobre la trasmissione Radiofonica Spaccanapoli in onda alle 15 su Radio Cuore. Presentano Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore. Nella prima puntata si parlerà di leadership. Con questi calciatori ed in questo contesto è efficiente la leadership calma di Ancelotti? Qual è il miglior stile di direzione per un parco calciatori come quello del Napoli? Ne parleremo a #Spaccanapoli , nuovo programma Radiofonico curato e ...

Insigne - ovvero il giorno in cui Napoli scoprì che Ancelotti non è buono (ossia fesso) : Napoli-Arsenal Lorenzo Insigne è un caso, è il tema giornalistico. È il capitano del Napoli. E Ancelotti in Champions lo ha mandato in tribuna. “Scelta tecnica, l’ho visto poco brillante in allenamento”. Secco, diretto. È una notizia. A dirla tutta. è una notizia la tribuna; non che non sia nell’undici iniziale. Ma è una notizia. E finisce che il Napoli pareggia 0-0 sul campo del Genk. Ma dire, o pensare, che con Insigne il Napoli ...

Il Napoli in Belgio non punge - Insigne in tribuna. Ancelotti : "Ecco perché l'ho escluso" : Nella seconda giornata del gruppo E di Champions League, il Napoli non riesce ad andare oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Genk, con Dries Mertens partito dalla panchina e Lorenzo Insigne addirittura relegato in tribuna. Proprio quest'ultimo è stato il caso della deludente trasferta belga dei parte

Mura : “Ancelotti rumina e azzanna. Non è - alla lunga - il Napoli che voleva” : Implacabile Gianni Mura su Repubblica che scrive di un Napoli “appannato, imbattuto ma imbruttito” che non passa con i campioni di Belgio che pure ne avevano presi 6 dal Salisburgo. Della squadra che aveva schiantato il Liverpool non c’è traccia. Tante le insufficienze in squadra Per Milik era la sera del rilancio. S’è mosso molto e ancor più ha sbagliato. In folta compagnia: allan irriconoscibile, Lozano molle, Ruiz ...