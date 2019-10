N.York, 4 senzatetto uccisi nel sonno

Omicidio efferato a New. Almeno quattrosono statia Chinatown a colpi di spranga mentre dormivano. Un quinto è ricoverato all' ospedale con ferite gravi. Lo riferisce la polizia della Grande Mela, che ha arrestato il presunto autore della strage, un giovane di 24 anni. I corpi delle vittime sono stati scoperti uno dopo l'altro, grazie alla segnalazione di una persona non coinvolta nell'aggressione.(Di sabato 5 ottobre 2019)