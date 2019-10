MotoGP | GP Thailandia 2019 | analisi delle qualifiche Quartararo re delle qualifiche

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Quattro pole position conquistate in quindici appuntamenti sono davvero un fiore all’occhiello notevole per Fabio. Se si pensa, poi, che il francese è solamente un rookie nella classe regina, questo risultato si può tranquillamente definire eccezionale. Il poker, il portacolori del team Yamaha Petronas, lo ha piazzato questa mattina nel corsodel Gran Premio didi, con una ennesima dimostrazionesue qualità. 1:29.719, questo è stato il crono realizzato dal nativo di Nizza, in grado di distanziare per 106 millesimi il collega di marchio Maverick Vinales e di 212 il campione del mondo Marc Marquez (che in questo fine settimana conta di chiudere il suo sesto titolo nella classe regina) che, come lo stesso, ha concluso la Q2 nella ghiaia di Buriram. Alle loro spalle, letteralmente, il vuoto. E non è più una novità ...

