Moto3 | Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 | Celestino Vietti firma la prima pole in

Moto3 - Risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Ogura il più veloce sul bagnato - Migno il migliore del combinato : E’ stato il giapponese Ai Ogura in sella alla Honda del Team Asia il migliore delle prove libere 3 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Una sessione fortemente ritardata (più di un’ora) per la pioggia caduta a Buriram che ha reso impossibile girare lungamente e che poi ha costretto l’organizzazione a ridurre il turno a 30′, essendo di fatto congelata la qualificazione alla Q1 e alla Q2, ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Gabriel Rodrigo davanti a tutti - ottimo Foggia 2° - Dalla Porta chiude 8° : E’ dell’argentino Gabriel Rodrigo il miglior crono delle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il sudamericano del Team Gresini, in sella alla Honda, ha messo in mostra un gran passo, precedendo Dennis Foggia dello Sky Racing Team VR46 a 0″103 e il ceco Jakub Kornfeil (KTM) a 0″109. Prime quattro posizioni racchiuse in appena un decimo, tenendo conto del kazako Makar ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Andrea Migno il più veloce davanti ad Arbolino - Dalla Porta 13° : E’ di Andrea Migno (1’42″789) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Thailandia del Mondiale 2019 di Moto3, quintultimo appuntamento del campionato. Il centauro italiano, in sella alla KTM, ha preceduto l’altro esponente del Bel Paese Tony Arbolino (+0″252) sulla Honda del Team Snipers e il giapponese Tatsuki Suzuki (+0″278) sull’altra Honda del SIC58 Squadra Corse. Un turno spinto già con ...

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Aragon 2019 : Aron Canet la spunta nel finale sul bagnato - Arbolino 7° e Dalla Porta 10° senza rischi : Aron Canet si conferma in grandissima forma e, dopo aver centrato una fenomenale pole position, si aggiudica anche il warm-up della domenica mattina sul bagnato. Gli ultimi 20 minuti di prove in preparazione del Gran Premio d’Aragon 2019 della Moto3 si è disputato sull’asfalto bagnato del MotorLand in seguito alla pioggia che ha colpito il circuito di Alcañiz nella notte, con i piloti che hanno comunque deciso di animare il turno ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Aron Canet in pole con un giro stellare - Arbolino 7° e Dalla Porta solo 12° : pole position fenomenale e segnale molto imPortante in ottica iridata per Aron Canet, autore del miglior tempo nelle Qualifiche della Moto3 per il Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round della stagione. L’iberico dello Sterilgarda Max Racing Team, secondo nel Mondiale a -22 da Dalla Porta, ha fatto decisamente la differenza su tutti con un giro strepitoso nel Q2 da 1’58″197 ottenuto sorpassando in pista Arbolino e Masia ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Lopez il migliore su pista umida - Migno svetta nella classifica combinata : E’ andata in archivio la terza sessione di prove libere della Moto3 del GP d’Aragon, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato spagnolo, caratterizzato da condizioni di umido, è stato lo spagnolo Alonso Lopez il migliore con il crono di 2’09″757 in sella alla Honda dell’Estrella Galicia 0,0. Alle sue spalle troviamo l’italiano Tony Arbolino sulla Honda del VNE Snipers a 0″132 e la ...

Moto3 - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 1. Suzuki davanti a tutti - Dalla Porta e Arbolino attardati : Tatsuki Suzuki ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale Moto3. Il giapponese ha stampato un perentorio 1:58.987 sul finire del turno ed è così riuscito a rifilare un distacco imPortante a tutta la concorrenza confermando il suo eccellente stato di forma: l’alfiere del Team Sic58, vincitore settimana scorsa a San Marino proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, sembra essere ...

Moto3 - Risultato GP San Marino 2019 : Tatsuki Suzuki vince la prima gara in carriera - Arbolino 3° - Dalla Porta penalizzato e 8° : Certe cose non accadono per caso, nella vita e nello sport. Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) vince la sua prima gara in carriera nel Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3 a pochi chilometri da casa, essendo ormai un riccionese doc, e lo fa con la moto del team SIC58 proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Un caso? Non è possibile. Su un circuito di Misano baciato dal sole e da temperature tipicamente estive, con 26 gradi per quanto ...

Moto3 - Risultato Warm-up GP San Marino 2019 : Kaito Toba chiude in vetta - ma a Misano regna l’equilibrio : regna l’equilibrio nel corso del Warm-up del Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3. Sul circuito di Misano, infatti, i distacchi sono ridottissimi , con i primi cinque addirittura racchiusi in 63 millesimi ed i venti in mezzo secondo. Il miglior tempo, ad ogni modo, porta la firma del giapponese Kaito Toba (Honda Asia) in 1:43.205 con 11 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Albert Arenas (KTM Sama) mentre è terzo con gomma usata il ...

Moto3 - risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : prima pole in carriera per Suzuki - terzo Arbolino. Dalla Porta cade ma finisce settimo : Marco Simoncelli deve aver vegliato sul team del padre questo pomeriggio durante le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3, che si corre sul circuito di Misano Adriatico intitolato al suo nome. Un finale caotico ancora una volta, come spesso accade nella categoria cadetta del Motomondiale, che ha visto quasi tutti i primi non riuscire a iniziare il proprio tentativo decisivo per via di un calcolo sbagliato dei ...