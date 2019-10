Morto a 56 anni il tenore Marcello Giordani | stroncato da un infarto

E' Morto il tenore Marcello Giordani - aveva 56 anni : E' morto il tenore Marcello Giordani. E' stato stroncato da un infarto fulminante a soli 56 anni, mentre si trovava nella sua casa ad Augusta, nel Siracusano. Giordani lascia una moglie e due figli. Vani i tentativi dei soccorsi, arrivati subito, per tentare di rianimarlo.

Calcio - infarto fulminante in palestra : è Morto a 31 anni Isaac Promise : Il nigeriano degli Austin Bold, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale (era il capitano), è deceduto per un...

Florida - salva mamma e figlio dall’annegamento : il sacrificio di Cristian - Morto a 17 anni : "Non c’è nessun altro modo migliore per descriverlo se non la parola ‘Eroe ‘", sono le parole del preside della scuola che Cristian Burgos, 17 anni, frequentava. L'adolescente ha salvato una donna di 25 anni e il figlio di 9 da morte certa, ma è spirato nel farlo.Continua a leggere

Morto Giorgio Squinzi - l'ex presidente di Confindustria - patron del Sassuolo e della Mapei aveva 76 anni : Morto Giorgio Squinzi: l'ex presidente di Confindustria, nonché amministratore unico della Mapei e proprietario dal 2002 della squadra di calcio di serie A del...

Morto Giorgio Squinzi - patron del Sassuolo ed ex presidente di Confindustria : aveva 76 anni : È Morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi, l'ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da...

Morto Giorgio Squinzi - l'ex presidente di Confindustria aveva 76 anni : Morto Giorgio Squinzi: l'ex presidente di Confindustria, nonché amministratore unico della Mapei e proprietario dal 2002 della squadra di calcio di serie A del...

Giorgio Squinzi Morto : aveva 76 anni. Ex presidente Confindustria - era proprietario di Mapei e del Sassuolo calcio : E’ morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi, l’ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937, e proprietario del Sassuolo calcio. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo. L'articolo Giorgio Squinzi morto: aveva 76 anni. Ex presidente Confindustria, era proprietario di Mapei e del Sassuolo calcio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Morto Giorgio Squinzi - l'ex Presidente di Confindustria aveva 76 anni : È Morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi, l'ex Presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da...

Morto Giorgio Squinzi - l'ex Presidente di Confindustria aveva 76 anni : È Morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi, l'ex Presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da...

Incidente in moto a Scicli - è Morto Giovanni Diamante : Giovanni Diamante, coinvolto in un Incidente autonomo in moto avvenuto sabato in territorio di Scicli è deceduto per un arresto cardiocircolatorio

In provincia di Sondrio un ragazzo di 15 anni è Morto dopo che un carico di assi di legno ha colpito l’auto su cui viaggiava : Questa mattina, intorno alle 6.30, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno, in provincia di Sondrio: il ragazzo, che si trovava in automobile con la madre 52enne, è stato colpito

È Morto sul colpo : Claudio Lo Verde - 17 anni - una giovane vita spezzata in un attimo : Un drammatico incidente mortale si è verificato intorno alle ore 11:30 davanti la Raffineria di Milazzo. Il 17enne Claudio Lo Verde di Villafranca Tirrena a bordo di un scooter X-Max è finito sotto una betoniera e l’impatto è stato fatale. La vittima andava in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milazzo, la polizia locale e i vigili del fuoco. Stando una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo viaggiava a ...

Rob Garrison Morto - l?attore che interpretò Tommy in Karate Kid aveva 59 anni : Rob Garrison è morto. Il Tommy di "Per vincere domani ? The Karate Kid" aveva 59 anni. La famiglia ha confermato la notizia diffusa dal sito Usa Tmz. Rob Garrison era...

Santa Croce Camerina piange Andrea Guarino : Morto a 20 anni per incidente : E' morto oggi pomeriggio al Cannizzaro di Catania il 20enne Andrea Guarino. Il giovane di Santa Croce Camerina è morto dopo 2 settimane da incidente