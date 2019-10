Mondiali di atletica 2019 – Le azzurre del salto in lungo falliscono | Vincenzino e Strati

Fonte : sportfair

(Di sabato 5 ottobre 2019) Qualificazionidonne: niente da fare per leTaniae Lauraaidiin corso a Doha Brutta serata per Tania Vicenzino e Laura. Le duenon riescono praticamente mai a trovare sintonia con la pedana, uscendo dal turno di qualificazione con risultati lontani dai loro limiti. Vicenzino si ferma a 6,23 (vento -0.1; serie: 6,19; N; 6,23), mentreatterra a 6,05 (+0.3; serie: N; N; 6,05); cifre che non rendono giustizia al valore di queste due atlete, qui relagate al fondo della graduatoria. La qualificazione non è proprio impossibile: per farcela basta il 6,53 superato dalla statunitense Saunders, ultima a centrare il passaggio del turno (peraltro, con un solo centimetro di margine sulla superstar Britney Reese, eliminata). Solo in tre superano i 6,75 richiesti per l’ammissione diretta; in testa, la tedesca ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - Gazzetta_it : Che #Bogliolo! Vince la batteria dei 100 ostacoli e vola in semifinale #Doha2019 - Eurosport_IT : Giudizio in sospeso per Tamberi: l'obiettivo della vita è Tokyo 2020 ?? -