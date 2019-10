Mondiali Atletica 2019 – Italia fuori dalla finale della staffetta femminile 4×400

Atletica - Mondiali 2019 : Italia fuori dalla finale 4×400 donne per 17 centesimi. Miglior tempo per gli Stati Uniti : Spettacolo, emozioni e colpi di scena nelle batterie della 4×400 femminile ai Mondiali di Atletica di Doha. Due batterie di alto livello che hanno visto tra le protagoniste le squadre più attese come la Giamaica, la Polonia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e anche la nostra Italia, beffata per soli 17 centesimi. Nella prima batteria le giamaicane (Roneisha McGregor, Anastasia Le-Roy, Tiffany James, Stephenie Ann McPherson) hanno dominato, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Re imperiale : 4×400 in finale! Italia clamorosamente eliminata nella 4×400 femminile - Bogliolo avanti nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42: Questi gli atleti che avranno accesso ai tre lanci di finale nel peso: Ryan Crouser (Usa), Darlan Romani (Bra), Darrell Hill (Usa), Joe Kovacs (Usa), Jacko Gill (Nzl), Konrad Bukowiecki (Pol), Chukwuebuka Enekwechi (Ngr), Tomas Walsh (Nzl) 19.40: Si sta completando la terza rotazione di lanci nel peso, non ci sono cambiamenti nelle prime posizioni 19.34: nella seconda semifinale della ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Italia fuori dalla finale della 4×400 femminile - Bogliolo in semifinale nei 100 hs. Strati e Vicenzino out lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19: GRANDISSIMO WALSH NEL PESO! 22.90 lancio lunghissimo, primo posto e record dei campionati 19.18: Nel peso il brasiliano Romani è secondo con 21.61, terzo il neozelandese Gill con 21.41, quarto Enekwechi con 21.18 19.17: Risultato DISASTROSO per la squadra Italiana che a maggio era sul podio mondiale a Yokohama e adesso esce dalla finale a Doha. Decisivo lo scontro tra Trevisan e la ...

Mondiali di atletica 2019 – Bogliolo super nei 100hs : l’azzurra in semifinale : Ottimo esordio dell’azzurra Bogliolo ai Mondiali di atletica 2019 di Doha: l’atleta italiana stacca il pass per la semifinale dei 100hs Un esordio da numero uno. Senza paura, fino al traguardo. Luminosa Bogliolo non finisce di stupire. Dopo un’estate passata a sfiorare ripetutamente il record italiano di Veronica Borsi (12.76, rimasto a due centesimi di secondo), e cogliendo successi come la vittoria agli Europei a ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo in semifinale - fuori le azzurre del lungo. Sfiorati i 90 metri nel giavellotto : Va in archivio la sessione pomeridiana della penultima giornata di gare dei Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha: andiamo a scoprire i risultati di batterie e qualificazioni. Nelle batterie dei 100 metri ostacoli femminili Luminosa Bogliolo vince la seconda serie in 12″80 e passa alle semifinali. Per l’azzurra arriva l’11° crono assoluto, ma il sogno di passare alla finale resta intatto. Il miglior tempo è della ...

Mondiali di atletica 2019 – Le azzurre del salto in lungo falliscono : Vincenzino e Strati eliminate nelle qualificazioni : qualificazioni lungo donne: niente da fare per le azzurre Tania Vincenzino e Laura Strati ai Mondiali di atletica 2019 in corso a Doha Brutta serata per Tania Vicenzino e Laura Strati. Le due azzurre non riescono praticamente mai a trovare sintonia con la pedana, uscendo dal turno di qualificazione con risultati lontani dai loro limiti. Vicenzino si ferma a 6,23 (vento -0.1; serie: 6,19; N; 6,23), mentre Strati atterra a 6,05 (+0.3; serie: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Laura Strati e Tania Vincenzino eliminate nel lungo. Luminosa Bogliolo vince la batteria e accede alla semifinale con 12?80. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 alla vigilia ci si immaginava le italiane in difficoltà nella qualificazione del salto in lungo, purtroppo così è stato. Laura Strati ha chiuso al trentunesimo posto mentre Tania vincenzino ventottesima. 17.46 Tania vincenzino chiude le qualificazioni del salto in lungo con un deludente 6.23. 17.43 Qualificato con l’ottava misura il keniano, campione del mondo di Pechino ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Luminosa Bogliolo vince la batteria e accede alla semifinale con 12?80. Malaika Mihambo vola in finale nel lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Non bene la vincenzino, anche a causa di una rincorsa troppo lenta. L’azzurra ottiene 6.19 che significa ventesima posizione parziale. 17.07 NULLO IL PRIMO SALTO DI LAURA STRATI! 17.05 Fantastica la tedesca Malaika Mihambo che vola in finale con un ottimo 6.98. 17.03 Bene l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che vola in seconda posizione generale con 6.69. 17.01 In pedana anche i ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo vince la batteria dei 100 hs e sfiora il personale : Ottime notizie per l’Italia dalle batterie dei 100 metri hs femminili dei Mondiali di Atletica di Doha, in Qatar: passa alle semifinali Luminosa Bogliolo, che rientra tra le migliori 24 della rassegna iridata vincendo la seconda batteria con il crono di 12″80 ad appena 0″02 dal personale, stabilito in questa stagione. Nella seconda batteria Luminosa Bogliolo, complice la squalifica per falsa partenza della favorita numero uno, ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (6 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : Ci avviamo alla fine dei Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. domani (6 ottobre) andrà in scena la decima e ultima giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno solo due in gara, oltre alle staffette, si tratta di Luminosa Bogliolo che disputerà la semifinale dei 100 ostacoli, ovviamente se oggi supererà le batterie, con ...

Mondiali Atletica 2019 DOHA/ Orari e programma delle gare - gli azzurri in gara oggi : MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: il programma delle gare e delle finali, gli Orari e gli azzurri attesi in questa giornata in Qatar, sabato 5 ottobre,.

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - torna Davide Re con la 4×400. C’è la maratona! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

Mondiali Atletica 2019 – L’Italia non brilla nella 20 km di marcia - Stano chiude solo 13° : oro al Giappone : Penalizzato dai giudici, l’azzurro chiude fuori dalla top ten con un gap pesante dal nuovo campione del mondo Yamanishi. solo 24° Giupponi Niente medaglie per l’Italia nella 20 km di marcia ai Mondiali di Atletica 2019, in corso di svolgimento a Doha. Massimo Stano finisce fuori dalla top ten, chiudendo il tredicesima posizione a causa dei due minuti inflitti dai giudici al marciatore azzurro, penalizzato con tre proposte di ...