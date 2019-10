Milano Wine Week 2019 | gli eventi da non perdere

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019) Glia Palazzo BovaraIl brindisi dei record a City LifeBottiglie aperte in TortonaLa vendemmia di MontenapoleoneGli appuntamenti di EatalyPerrier-Jouët al Park HyattLa vendemmia in città, da Cantina Urbana ai NavigliIDistrictItourVino e sostenibilità con BerlucchiLa capitale della moda e del design ora è anche la capitale del vino con la: un’intera settimana con 300 appuntamenti per esperti e appassionati che dal 6 al 13 ottobre si terranno in ogni angolo della città. Sarà il momento per assaggiare grandi calici, ma anche per incontrare i produttori, approfittarne per conoscere il mondo affascinante che c’è dentro un bicchiere. Anche quest’anno il quartier generale dellasarà Palazzo Bovara: ospiterà degustazioni, masterclass, cene, preview attese come quella dei premi speciali della Slowe del Merano ...

