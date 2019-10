Milan | a Genova vittoria in rimonta e Giampaolo allontana la crisi

L’instore tour di Levante per Magmamemoria da Milano a Genova ad ottobre : Parte da Milano l'instore tour di Levante per l'album Magmamemoria. Il primo appuntamento firmacopie è quello del 4 ottobre alla Mondadori; il secondo è quello in programma per il 5 ottobre a Varese e a Torino. A seguire, l'artista incontrerà i fan a Stezzano e a Verona il 6 ottobre, a Bologna e Firenze il 7 ottobre, l'8 ottobre a Roma (Discoteca Laziale). La tournée firmacopie proseguirà verso Napoli e Salerno il 9 ottobre e poi ...